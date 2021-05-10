«Большой немой» заговорил. Макрону придется ответить французским военным
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН спрогнозировал ответ президента Франции Эммануэля Макрона после письма военных с предупреждением о гражданской войне.
Военные во Франции поддержали генералов в запасе, которые заявили о распаде страны. Письмо с обращением к президенту страны Эммануэлю Макрону опубликовали в издании Valeurs actuelles. Под ним уже подписались более 40 тысяч человек.
Французские военные подчеркнули, что власти относятся к ним как к мятежникам, хотя они просто являются патриотами своей страны, сообщила Газета.ру. Военнослужащие заявили, что во Франции наблюдается насилие и разобщенность, а ненависть к стране и ее истории становится нормой, передает РЕН ТВ. «Во Франции назревает гражданская война, и вы это прекрасно знаете», — отметили военные.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН усомнился в том, что Франция находится на пороге гражданской войны, однако, назвал факторы, которые вызывают обеспокоенность у военных и патриотически настроенных политиков.
«Вряд ли во Франции завтра начнется гражданская война, но большинство бывших военных, конечно, обеспокоены ростом исламского радикализма, несмотря на принятые в стране законы, существованием эмигрантских, в основном, мусульманских гетто, где иностранцы живут по собственным, не французским, законам. Кроме того, французское общество расколото, несмотря на попытки властей сплотить людей и решить проблемы с эмигрантами, не удается это сделать», считает эксперт.
По мнению Сергея Федорова, позиция французских военных отражает точку зрения суверенистов и противоречит взглядам президента страны Эммануэлю Макрону.
«Армия во Франции всегда называлась «Большой немой». Подразумевалось, что армия вне политики. Но это лукавство, такого не может быть. Армия – это люди, которые поддерживают патриотические ценности, а патриотизм во Франции сегодня рассматривается как атавизм. Декларируются общеевропейские и глобалистские ценности. Макрон представляет глобалистов, Марин Ле Пен – суверинистов, позиция которых ближе к той, что изложили в своем письме французские военные. Это противоборство присутствует и в политической сфере, раскалывая людей», - подчеркнул собеседник НСН.
Эксперт убежден, что Макрону придется реагировать на обращение французских военных в условиях начавшейся дискуссии о дальнейшем пути развития Европы и в рамках предстоящих политических кампаний в самой Франции.
«Макрону придется реагировать. Этот сюжет будет доминировать в ходе президентских выборов во Франции в 2022 году. Конечно, он будет учитывать расклады, которые мы увидим в рамках предстоящих в июне этого года региональных (департаментских) выборов. Станет понятно, какая из сил – суверенисты или глобалисты, европеисты – возьмет верх. Макрон придерживается центристской позиции. Тема общей Европы была главной в его президентской кампании 2017 года. Предположительно, она может продолжится и в 2022 году. Тем более Франция в начале будущего года начнет председательствовать в Совете ЕС. Но, как известно, на двух стульях не усидишь, и ему придется выбирать, найти позицию, которая не расколет французское общество. Сделать это будет очень тяжело», - заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
Накануне, 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в Страсбурге открыл дискуссию о будущем Европы. Главной ее темой станет социальное развитие в Евросоюзе (ЕС) на ближайшие 10 лет. Выступление президента Франции, которое состоялось в День Европы, отмечаемый в ЕС, транслировала пресс-службой Елисейского дворца. Макрон подчеркнул, что «солидарность - это также защита суверенитета» и призвал для его гарантии «инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США», чтобы расширить европейский рынок.
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