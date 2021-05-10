«Большой немой» заговорил. Макрону придется ответить французским военным

Эксперт убежден, что Макрону придется реагировать на обращение французских военных в условиях начавшейся дискуссии о дальнейшем пути развития Европы и в рамках предстоящих политических кампаний в самой Франции.

«Макрону придется реагировать. Этот сюжет будет доминировать в ходе президентских выборов во Франции в 2022 году. Конечно, он будет учитывать расклады, которые мы увидим в рамках предстоящих в июне этого года региональных (департаментских) выборов. Станет понятно, какая из сил – суверенисты или глобалисты, европеисты – возьмет верх. Макрон придерживается центристской позиции. Тема общей Европы была главной в его президентской кампании 2017 года. Предположительно, она может продолжится и в 2022 году. Тем более Франция в начале будущего года начнет председательствовать в Совете ЕС. Но, как известно, на двух стульях не усидишь, и ему придется выбирать, найти позицию, которая не расколет французское общество. Сделать это будет очень тяжело», - заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

Накануне, 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в Страсбурге открыл дискуссию о будущем Европы. Главной ее темой станет социальное развитие в Евросоюзе (ЕС) на ближайшие 10 лет. Выступление президента Франции, которое состоялось в День Европы, отмечаемый в ЕС, транслировала пресс-службой Елисейского дворца. Макрон подчеркнул, что «солидарность - это также защита суверенитета» и призвал для его гарантии «инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США», чтобы расширить европейский рынок.

