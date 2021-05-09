В Страсбурге Макрон открыл дискуссию о будущем Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон в Страсбурге открыл дискуссию о будущем Европы. Главной ее темой станет социальное развитие в Евросоюзе (ЕС) на ближайшие 10 лет. Выступление президента Франции, которое состоялось в День Европы, отмечаемый в ЕС, транслировала пресс-службой Елисейского дворца.
«Мы начинаем эту дискуссию в чрезвычайной ситуации пандемии. Она будет вестись на цифровой платформе Евросоюза на многих языках, и рекомендации, которые выскажут участники, будут суммированы Францией во время ее председательства в ЕС в 2022 году», - заявил Макрон.
По мнению главы Франции, «европейская модель социальной защиты» выстояла в период пандемии.
«Мы сделали выбор в пользу гуманности и солидарности, - продолжил он. - Европейские страны совместно поддержали наиболее затронутые сферы общества, вместе смогли построить вакцинную кампанию. Европейское сотрудничество позволило спасти жизни», - считает французский лидер.
Макрон подчеркнул, что «солидарность - это также защита суверенитета» и призвал для его гарантии «инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США», чтобы расширить европейский рынок.
Также Макрон затронул тему исследования космоса и Мирового океана и подчеркнул роль молодежи в ходе многомесячной дискуссии о европейской политике.
Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскритиковал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о смене баланса сил в мире за отсутствие оригинальности.
«Ничего нового госпожа Меркель нам не сказала. ФРГ, как ряд других государств континентальной Европы и примкнувшая к ним Великобритания с конца 50-х годов находятся в организации НАТО, которую возглавляют США. Почему они (страны Запада – прим. НСН) паникуют? Потому что с каждым годом так называемый консолидированный Запад утрачивает свои позиции. Не из-за России, а своей политики, которую он проводит», - заявил сенатор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
- РФПИ: Публикация о срыве переговоров России и Германии по «Спутнику V» - фейк
- В Страсбурге Макрон открыл дискуссию о будущем Европы
- Самоубийца остался в живых после взрыва гранаты в руках
- Американский историк развенчал распространенные мифы о Второй мировой войне
- В Индии медики регистрируют вспышку «черной плесени» на фоне коронавируса
- Генерал передал впечатления Путина и Шойгу о параде Победы
- Омский медик из больницы, где лечили Навального, пропал без вести
- В Москве стартовал «Бессмертный полк онлайн»
- Лидер Rammstein разместил клип из Эрмитажа на песню «Любимый город»
- Жесткая посадка легкомоторного самолёта в Татарстане привела к гибели двух человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru