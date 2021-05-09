В Страсбурге Макрон открыл дискуссию о будущем Европы

«Мы начинаем эту дискуссию в чрезвычайной ситуации пандемии. Она будет вестись на цифровой платформе Евросоюза на многих языках, и рекомендации, которые выскажут участники, будут суммированы Францией во время ее председательства в ЕС в 2022 году», - заявил Макрон.

По мнению главы Франции, «европейская модель социальной защиты» выстояла в период пандемии.

«Мы сделали выбор в пользу гуманности и солидарности, - продолжил он. - Европейские страны совместно поддержали наиболее затронутые сферы общества, вместе смогли построить вакцинную кампанию. Европейское сотрудничество позволило спасти жизни», - считает французский лидер.

Макрон подчеркнул, что «солидарность - это также защита суверенитета» и призвал для его гарантии «инвестировать в инновации, по темпам которых Европа отстает от Китая и США», чтобы расширить европейский рынок.

Также Макрон затронул тему исследования космоса и Мирового океана и подчеркнул роль молодежи в ходе многомесячной дискуссии о европейской политике.

Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с НСН раскритиковал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о смене баланса сил в мире за отсутствие оригинальности.

«Ничего нового госпожа Меркель нам не сказала. ФРГ, как ряд других государств континентальной Европы и примкнувшая к ним Великобритания с конца 50-х годов находятся в организации НАТО, которую возглавляют США. Почему они (страны Запада – прим. НСН) паникуют? Потому что с каждым годом так называемый консолидированный Запад утрачивает свои позиции. Не из-за России, а своей политики, которую он проводит», - заявил сенатор.

