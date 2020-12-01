«Много позволяют мигрантам». В Совфеде назвали виновников терактов в Европе

«Очень высокий уровень терроризма. Атаки регулярно проходят в разных странах Евросоюза, в особенности, в Германии и Франции. Сейчас эту проблему трудно преодолеть, так как серьезные ошибки были допущены в прошлые годы. В частности, власти слишком много позволяют мигрантам, раньше не было такой интеграции. Пока я не вижу реальных предложений по борьбе с терроризмом в Европе», - отметил он.



Сенатор оценил, может ли волна терактов дойти и до России.



«У так тоже присутствует угроза, но в последние годы Россия успешно предотвращает атаки. Мы об этом постоянно слышим в СМИ. У нас система безопасности более эффективно выстроена. Готовы ли страны Евросоюза изучит и использовать наш опыт? Думаю, да, но этого недостаточно. Нужно менять ценности внутри страны. На самом деле либеральная идеология способствует росту терроризма», - сказал парламентарий.

В свою очередь, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил в эфире НСН, что теракты в Европе не носят массового характера.

«Я особого роста не вижу. Мы сталкивались в последнее время с событиями во Франции в связи с деятельностью Charile Hebdo, а во всей Европе я роста не вижу. Тут еще надо учитывать, что мы живем с ограничениями на передвижение, люди стараются не высовываться. Так что пока мы не можем говорить о сильном росте. Притихли протесты, связанные с расовой дискриминацией, с беженцами. Но причин все равно для атак достаточно, только поводов нет», - отметил он.

По его словам, перенимать чей-либо опыт в борьбе с терроризмом не эффективно.

«У каждой страны своя система обеспечения безопасности, поэтому брать пример с кого-либо - это достаточно нелепая забава. У всех стран разные спецслужбы, разный уровень подготовки и оснащенности. Например, в России практически не приживается западный опыт, он сразу превращается в контрафакт. Что бы мы не взяли с Запада, у нас всё превращается в некоторое извращение. Тем не менее, система выявления террористов хорошо отстроена. Наверное, не мы должны брать пример, а с нас», - заключил сенатор.



В последние месяцы в Европе произошла целая волна атак. Так, 2 ноября в центре Вены вооруженный человек застрелил четырех человек на улице, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По сведениям МВД, он был сторонником запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство».



Ранее в церкви Нотр-Дам в Ницце вооруженный ножом мужчина зарезал трех человек. Подозреваемого задержали.

Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

