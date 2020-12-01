«Много позволяют мигрантам». В Совфеде назвали виновников терактов в Европе
Российский сенатор и генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировали наезд на пешеходов в германском Трире и сравнили террористическую угрозу в Европе и России.
Четыре человека погибли при наезде автомобиля в немецком городе Трире, еще 15 пострадали, сообщил телеканал N24. Власти города заявили, что наезд был умышленным. За рулем машины был гражданин Германии, его уже задержали.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, почему в Европе в последние месяцы участились случаи терактов.
«Очень высокий уровень терроризма. Атаки регулярно проходят в разных странах Евросоюза, в особенности, в Германии и Франции. Сейчас эту проблему трудно преодолеть, так как серьезные ошибки были допущены в прошлые годы. В частности, власти слишком много позволяют мигрантам, раньше не было такой интеграции. Пока я не вижу реальных предложений по борьбе с терроризмом в Европе», - отметил он.
Сенатор оценил, может ли волна терактов дойти и до России.
«У так тоже присутствует угроза, но в последние годы Россия успешно предотвращает атаки. Мы об этом постоянно слышим в СМИ. У нас система безопасности более эффективно выстроена. Готовы ли страны Евросоюза изучит и использовать наш опыт? Думаю, да, но этого недостаточно. Нужно менять ценности внутри страны. На самом деле либеральная идеология способствует росту терроризма», - сказал парламентарий.
В свою очередь, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил в эфире НСН, что теракты в Европе не носят массового характера.
«Я особого роста не вижу. Мы сталкивались в последнее время с событиями во Франции в связи с деятельностью Charile Hebdo, а во всей Европе я роста не вижу. Тут еще надо учитывать, что мы живем с ограничениями на передвижение, люди стараются не высовываться. Так что пока мы не можем говорить о сильном росте. Притихли протесты, связанные с расовой дискриминацией, с беженцами. Но причин все равно для атак достаточно, только поводов нет», - отметил он.
По его словам, перенимать чей-либо опыт в борьбе с терроризмом не эффективно.
«У каждой страны своя система обеспечения безопасности, поэтому брать пример с кого-либо - это достаточно нелепая забава. У всех стран разные спецслужбы, разный уровень подготовки и оснащенности. Например, в России практически не приживается западный опыт, он сразу превращается в контрафакт. Что бы мы не взяли с Запада, у нас всё превращается в некоторое извращение. Тем не менее, система выявления террористов хорошо отстроена. Наверное, не мы должны брать пример, а с нас», - заключил сенатор.
В последние месяцы в Европе произошла целая волна атак. Так, 2 ноября в центре Вены вооруженный человек застрелил четырех человек на улице, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По сведениям МВД, он был сторонником запрещенной на территории России террористической группировки «Исламское государство».
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