Познер потребовал от Франции выслать исламистов из страны

Журналист Владимир Познер, комментируя сегодняшние теракты во Франции, заявил, что власти должны ответить на них «самым жёстким образом», сообщает издание «Подъём».



Познер, у которого есть французское гражданство, считает, что «любителей применять силу и терроризировать» нужно убедить в том, что у них ничего не выйдет. «И если французскому правительству для решения вопроса потребуется принять жёсткие меры и выслать из страны десятки тысяч человек, то я буду за», - подчеркнул Познер.

По мнению журналиста, в том, что сейчас происходит во Франции, виновата сама республика и её многолетняя политкорректность, порожденная чувством вины за годы колонизации. Познер отметил, что мигранты, которых принимали без разбора и оказывали им предпочтение, быстро привыкли к такому обращению и стали воспринимать его как само собой разумеющееся.



Во Франции 16 октября террорист обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который на уроках, посвященных свободе слова, показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Утром 29 октября вооруженный ножом исламист напал на людей во французской Ницце и убил трёх человек.

