Макаревич призвал поразмышлять о важном на самоизоляции
В нынешнее время нет никаких проблем с тем, чтобы занять себя полезным делом в условиях вынужденной самоизоляции, заявил в эфире НСН.
Объявив начавшуюся неделю нерабочей, российские власти настоятельно призвали граждан провести выходные дома, максимально ограничив социальные контакты. Предполагается, что эта мера если не разорвёт цепочку передачи коронавируса, то хотя бы замедлит распространение инфекции. Тем временем, число случаев заражения Covid-2019 в России продолжает расти. Так, за последние сутки появилось 302 новых пациента, общее число заразившихся достигло 1836.
Самые жёсткие правила самоизоляции сейчас действуют в Москве и Московской области. Жителям столицы можно появляться на улице только при крайне необходимости — например, если нужно выгулять собаку, сходить в аптеку или магазин, добраться до места работы. В ближайшее время власти планируют ввести пропускной режим.
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции.
«Масса занятий. Есть книги, есть недоделанные картинки, другие недоделанные вещи. Есть фильмы, есть возможность разобраться в мастерской, доме. Есть возможность никуда не торопиться, спокойно подумать о каких-то важных вещах. Чего я, собственно, всем и желаю. Не сложно найти себе занятие сегодняшних условиях, ей-богу», - отметил он.
Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала остающимся дома россиянам отвлекаться от темы коронавируса и стараться продолжать жить обычной жизнью.
«Хорошее психологическое состояние будет у тех людей, которые продолжают заниматься любимыми увлечениями. К тому же, многие проекты, программы и курсы сейчас организованы онлайн. Надо продолжать обычную нормальную жизнь с соблюдением техники безопасности», - сказала она.
По мнению первого зампреда комитета по образованию и науке Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, нерабочая карантинная неделя станет более серьёзным испытанием для мужчин, нежели для женщин.
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