Макаревич призвал поразмышлять о важном на самоизоляции

Самые жёсткие правила самоизоляции сейчас действуют в Москве и Московской области. Жителям столицы можно появляться на улице только при крайне необходимости — например, если нужно выгулять собаку, сходить в аптеку или магазин, добраться до места работы. В ближайшее время власти планируют ввести пропускной режим.



Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции.

«Масса занятий. Есть книги, есть недоделанные картинки, другие недоделанные вещи. Есть фильмы, есть возможность разобраться в мастерской, доме. Есть возможность никуда не торопиться, спокойно подумать о каких-то важных вещах. Чего я, собственно, всем и желаю. Не сложно найти себе занятие сегодняшних условиях, ей-богу», - отметил он.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала остающимся дома россиянам отвлекаться от темы коронавируса и стараться продолжать жить обычной жизнью.

«Хорошее психологическое состояние будет у тех людей, которые продолжают заниматься любимыми увлечениями. К тому же, многие проекты, программы и курсы сейчас организованы онлайн. Надо продолжать обычную нормальную жизнь с соблюдением техники безопасности», - сказала она.

По мнению первого зампреда комитета по образованию и науке Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, нерабочая карантинная неделя станет более серьёзным испытанием для мужчин, нежели для женщин.

