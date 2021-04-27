Майская путаница. Россиянам объяснили, как им оплатят внезапные каникулы

«Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», - успокаивает сограждан Минтруд, указывая, что соответствующий указ президента РФ устанавливает нерабочие дни с 4 по 7 мая «с сохранением зарплаты».

В ведомстве уточняют, что оплата труда в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.

А вот оплата за работу в периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере, поясняет «Интерфакс».

Ранее общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» высказывал опасение, что «двойная оплата» труда в праздничные дни может привести к росту цен.

Отдельная ситуация с отпусками с 4 по 7 мая, в которые, по данным сервиса «Работа.ру», внезапно решили уйти 23% россиян.

«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», - сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, которую цитирует РБК.

Однако в рекомендациях Минтруда четко говорится, что если работник находится в отпуске, на период «добавленных выходных» этот отпуск не продлевается. Так что гражданам, «обвалившим» в первые минуты после новости о длинных каникулах сайт РЖД, придется договариваться с работодателями в личном порядке.

Согласно опроса «Работы.ру», 35% россиян хотят поехать на майские праздники на дачу, 24% готовятся к путешествиям в другие города. За границу планируют поехать всего 4% наших соотечественников. Однако большинство (37%) не строит наполеоновские планы и собирается провести майские праздники дома.

Опросы другого ресурса для поиска работы HeadHunter показали, что около четверти работодателей (23%) намерены работать по старому графику выходных. А 54% респондентов на момент опроса еще не приняли решение, как работать с 1 по 10 мая.

При этом 38% работодателей отнеслись к расширенным каникулам резко негативно, 23% - «в целом негативно».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дополнительные выходные коснутся не всех компаний. Для предприятий с непрерывным циклом объявленные майские выходные не будут обязательны, так как эти предприятия продолжат работу. Это касается и организаций с ненормированным графиком работы. При этом Песков заверил, что работодателей наказывать за неисполнение указа о майских праздниках не будут.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что увеличение майских праздников до 10 дней не поможет в борьбе с коронавирусом, но и не ухудшит ситуацию. При этом его обрадовало, что россияне смогут «отправиться на шашлыки» вместо того, чтобы сидеть дома.