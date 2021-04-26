Песков: дополнительные майские выходные коснутся не всех компаний

Предприятия с ненормированным графиком при необходимости продолжат работу в продленные майские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для предприятий с непрерывным циклом, объявленные майские выходные не будут обязательны, так как предприятия продолжат работу. Это касается и организаций с ненормированным графиком. Работодателей наказывать за неисполнение указа о майских праздниках не будут.