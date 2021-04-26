Песков: дополнительные майские выходные коснутся не всех компаний
Предприятия с ненормированным графиком при необходимости продолжат работу в продленные майские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что для предприятий с непрерывным циклом, объявленные майские выходные не будут обязательны, так как предприятия продолжат работу. Это касается и организаций с ненормированным графиком. Работодателей наказывать за неисполнение указа о майских праздниках не будут.
Ранее результаты опроса Headhunter показали, что пятая часть работодателей продолжит работать с 4 по 7 мая, но больше половины пока не решили, будет ли работать компания в продленные праздничные дни. При этом 38% отнеслись к расширенным каникулам резко негативно, 23% - «в целом негативно».
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