Магнитные бури: «Болеют» техника и люди
На Земле продолжается сильная магнитная буря, которая влияет на состояние людей и техники. Как сохранить нормальное физическое самочувствие, рассказали специалисты.
Сильную магнитную бурю во второй половине суток 5 ноября зафиксировали на Земле. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ).
По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи, отмечает телеканал «360».
Синоптик Александр Ильин рассказал РЕН ТВ, какое влияние вспышки на Солнце оказывают на физические процессы на Земле.
«Больше всего такие магнитные бури оказывают влияние на работоспособность радиоэлектронной техники, и то уже много десятилетий радиоэлементная база оснащена достаточно серьезной защитой. В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», – пояснил Ильин.
Также возмущение на Солнце стало причиной появления северного сияния даже в средней полосе России. Его можно было наблюдать до 50° северной широты. Научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале также дал прогноз ситуации на понедельник. 6 ноября.
«После пика будет наблюдаться постепенное ослабление и прекращение бури. При этом прогнозы на предстоящий понедельник говорят о возможности повторения магнитной бури от слабого до среднего уровня - класса G1-G2», – отметил он.
Магнитные бури – серьезное испытание для здоровья людей, особенно для тех, кто страдает метеозависимостью. Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что на магнитные бури чаще жалуются люди пожилого возраста и дети. Они ощущают сложности с концентрацией, памятью. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще плачут и впадают в истерику.При этом влияние магнитных бурь могут ощущать и совершенно здоровые люди.
«В этот период очень много обращений к врачам. Люди жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, на работу памяти, нарушение сна. И в целом люди чувствуют себя более уязвимыми», - объяснила психолог.
Как справиться с последствиями этого природного явления, сообщает заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
Специалист рекомендовала в метеошторм больше отдыхать, а также перенести решение серьезных вопросов на другой день. По ее словам, в такие дни необходимо уделять особое внимание своему питанию, а также практиковать умеренные физические нагрузки и чаще проветривать комнату.
Врач напомнила, что здоровая пища может предотвратить скачок артериального давления. По данным Малиновской, во время магнитной бури можно есть фрукты с высоким содержанием витамина С, ягоды, орехи, сухофрукты и цельнозерновой хлеб.
Ранее магнитная буря на Земле заметно усилилась и доросла до отметки G4, что считается очень сильным уровнем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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