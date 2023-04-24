Магнитная буря на Земле стала очень сильной
Магнитная буря на Земле заметно усилилась и доросла до отметки G4, что считается очень сильным уровнем, сообщает «РЕН ТВ».
Ранее ее класс составлял G3. Согласно данным мониторинга космической погоды, сейчас уровень возмущенности магнитного поля планеты достиг очень сильного уровня. Последний уровень – G5 – экстремально сильный.
Из-за бури ожидаются серьезные помехи связи, в том числе спутниковой и радиочастотной навигации. Кроме того, северные сияния могут быть видны даже в тропиках.
Ранее стало известно, что над Санкт-Петербургом наблюдается северное сияние, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru