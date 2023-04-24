Магнитная буря на Земле стала очень сильной

Магнитная буря на Земле заметно усилилась и доросла до отметки G4, что считается очень сильным уровнем, сообщает «РЕН ТВ».

В Москве видели северное сияние

Ранее ее класс составлял G3. Согласно данным мониторинга космической погоды, сейчас уровень возмущенности магнитного поля планеты достиг очень сильного уровня. Последний уровень – G5 – экстремально сильный.

Из-за бури ожидаются серьезные помехи связи, в том числе спутниковой и радиочастотной навигации. Кроме того, северные сияния могут быть видны даже в тропиках.

Ранее стало известно, что над Санкт-Петербургом наблюдается северное сияние, сообщает «Радиоточка НСН».

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