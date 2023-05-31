Россиян предупредили о магнитной буре
Астрономы зафиксировали вспышки на Солнце, которые приведут к мощной геомагнитной буре на Земле уже через несколько дней, сообщает «РЕН ТВ».
Ее сила составит пять баллов. Ожидаются сбои в энергоснабжении. Буря может повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также она отрицательно скажется на самочувствии метеопатов, вызвав скачки давления, перепады настроения, бессонницу и головную боль.
Эксперты говорят, что буря начнется 2 июня.
В последний раз магнитная буря была зафиксирована в конце апреля. Она доросла до отметки G4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Штаб ГУР Украины прикрывали российскими пленными
- Россиян предупредили о магнитной буре
- Газовый баллон взорвался в жилом доме в Ростове-на-Дону
- Обрушение трибун в Ростове-на-Дону: трое детей находятся в реанимации
- В Киеве назвали условие запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса
- Госдеп США счел Швецию готовой к вступлению в НАТО
- Китай выступил за скорейшее возобновление переговоров РФ и Украины
- Небензя пообещал Киеву жесткий ответ на атаки ЗАЭС и Энергодара
- СМИ: Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы в Россию
- В МАГАТЭ призвали не наносить удары по реакторам Запорожской АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru