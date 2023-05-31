Россиян предупредили о магнитной буре

Астрономы зафиксировали вспышки на Солнце, которые приведут к мощной геомагнитной буре на Земле уже через несколько дней, сообщает «РЕН ТВ».

Ее сила составит пять баллов. Ожидаются сбои в энергоснабжении. Буря может повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также она отрицательно скажется на самочувствии метеопатов, вызвав скачки давления, перепады настроения, бессонницу и головную боль.

Эксперты говорят, что буря начнется 2 июня.

В последний раз магнитная буря была зафиксирована в конце апреля. Она доросла до отметки G4, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

