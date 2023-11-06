В регионах России в небе наблюдали аномальное свечение
6 ноября 202301:02
Аномальное красное свечение наблюдалось в небе некоторых регионов России, сообщает RT.
Феномен наблюдали, в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, а также в Белоруссии и на Украине. Это связано с сильной магнитной бурей.
По словам экспертов, такое явление для юга страны очень редкое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму в автоаварии пострадали женщина и двое детей
- В регионах России в небе наблюдали аномальное свечение
- Выставку-форум «Россия» в Москове в первый день посетили более 190 тысяч человек
- СМИ: Западу невыгодна конфискация российских активов
- Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве
- NYT: Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов
- «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ
- Зеленский: Украина изменит стратегию боевых действий против России
- Полиция задержала 201 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы
- Армия Израиля заняла позиции на побережье сектора Газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru