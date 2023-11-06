В регионах России в небе наблюдали аномальное свечение

Аномальное красное свечение наблюдалось в небе некоторых регионов России, сообщает RT.

Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури

Феномен наблюдали, в том числе жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, а также в Белоруссии и на Украине. Это связано с сильной магнитной бурей.

По словам экспертов, такое явление для юга страны очень редкое.

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