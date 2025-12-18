Появление профессионального стандарта поможет нанимать писателей в те организации, где они нужны. Однако здесь не должно быть ограничений по образованию, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.



Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Писатель», авторы произведений должны использовать стилистическое богатство русского языка, а также знать культуру и историю России. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации. Лукьяненко одобрил эту идею.