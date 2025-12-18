Лукьяненко удивило требование высшего образования для писателей
Наличие высшего профессионального литературного образования для профстандарта "писатель" — это очень странно, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Появление профессионального стандарта поможет нанимать писателей в те организации, где они нужны. Однако здесь не должно быть ограничений по образованию, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Писатель», авторы произведений должны использовать стилистическое богатство русского языка, а также знать культуру и историю России. Соответствующий приказ министерства опубликован на портале правовой информации. Лукьяненко одобрил эту идею.
«Это необходимо для того, чтобы можно было какого-то человека принять на работу в организацию именно по профессии “писатель”. Потому что пока такого стандарта нет, то это невозможно. Даже если писатель необходим в какой-то организации, для написания тех или иных текстов. Это нормальный совершенно подход, опять же полезный и для пенсионного процесса, и для многого другого», — объяснил он.
Лукьяненко добавил, что у новой идеи есть и минусы.
«Меня немного смущают некоторые пункты. Например, наличие высшего профессионального литературного образования — это очень странно. Тогда у нас писателями будут только те, кто закончил литинститут или филологическое отделение в университете. Но жизнь устроена немного сложнее. Среди писателей есть врачи, полицейские, инженеры. Есть те, кто пользуются признанием, а у них вообще нет высшего образования или они не доучились. Получается, что закончивший институт Вася Пупкин, который ни одной книжки не написал, является писателем, а я - нет, хотя у меня миллионы выпущенных книг в 30 странах. Да и стилистические рамки тоже не должны быть жесткими. Во все богатство русского языка входит и сленг: молодежные слова, тюремный сленг, если это детектив», — отметил он.
Ранее Лукьяненко объяснил НСН, почему нет ничего страшного в том, что писатели используют в своих произведениях интернет-сленг и англицизмы.
