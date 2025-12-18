Ретейлеры не увидели сложностей в продаже алкоголя по мессенджеру MAX
Авторизация по мессенджеру сэкономит время продавцам и покупателям, заявил НСН Андрей Карпов.
Проблем с продажами алкоголя без паспорта по мессенджеру MAX не будет, но для этого необходимо провести инструктаж среди работников, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.
Алкоголь и сигареты можно будет купить с помощью авторизации через мессенджер MAX. Новый закон приняли в третьем чтении в Госдуме. Карпов подчеркнул, что это поможет облегчить жизнь кассиров и покупателей.
«Особой сложности кассирам это не доставит. К тому же, это удобно: покупатель может даже не брать паспорт и иметь приложение для подтверждения личности и возраста. Единственная сложность — провести инструктаж, чтобы все понимали, как это работает. Показать телефон другого человека вряд ли получится, там же должна быть фотография, что не позволит так сделать. Сохранится и законодательная норма: кто покупает, тот и показывает подтверждение личности», — отметил он.
Ранее нутрициолог Ирина Селиванова объяснила НСН, как выбрать наименее калорийный алкоголь к Новому году.
