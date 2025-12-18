Проблем с продажами алкоголя без паспорта по мессенджеру MAX не будет, но для этого необходимо провести инструктаж среди работников, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.



Алкоголь и сигареты можно будет купить с помощью авторизации через мессенджер MAX. Новый закон приняли в третьем чтении в Госдуме. Карпов подчеркнул, что это поможет облегчить жизнь кассиров и покупателей.