Ретейлеры не увидели сложностей в продаже алкоголя по мессенджеру MAX

Авторизация по мессенджеру сэкономит время продавцам и покупателям, заявил НСН Андрей Карпов.

Проблем с продажами алкоголя без паспорта по мессенджеру MAX не будет, но для этого необходимо провести инструктаж среди работников, рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН.

Алкоголь и сигареты можно будет купить с помощью авторизации через мессенджер MAX. Новый закон приняли в третьем чтении в Госдуме. Карпов подчеркнул, что это поможет облегчить жизнь кассиров и покупателей.

Покупающие алкоголь граждане смогут подтвердить возраст с помощью Max
«Особой сложности кассирам это не доставит. К тому же, это удобно: покупатель может даже не брать паспорт и иметь приложение для подтверждения личности и возраста. Единственная сложность — провести инструктаж, чтобы все понимали, как это работает. Показать телефон другого человека вряд ли получится, там же должна быть фотография, что не позволит так сделать. Сохранится и законодательная норма: кто покупает, тот и показывает подтверждение личности», — отметил он.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова объяснила НСН, как выбрать наименее калорийный алкоголь к Новому году.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:АлкогольМессенджерыМагазины

