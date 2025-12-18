Лукашенко: Белоруссия опровергла созданный на Западе миф о ее изолированности
18 декабря 202517:05
Белоруссия стала 48-й в рейтинге самых посещаемых туристами стран. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В послании белорусскому народу и парламенту он отметил, что только в 2025 году в страну по безвизу приехали более 250 тысяч «просвещенныхм.
«Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро своим другом и позвал его в гости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
