Лукашенко: Белоруссия опровергла созданный на Западе миф о ее изолированности

Белоруссия стала 48-й в рейтинге самых посещаемых туристами стран. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко пригласил украинцев приезжать в Белоруссию

В послании белорусскому народу и парламенту он отметил, что только в 2025 году в страну по безвизу приехали более 250 тысяч «просвещенныхм.

«Мы сломали создаваемый Западом миф о закрытости и изолированности нашей страны», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро своим другом и позвал его в гости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ТуристыБелоруссияАлександр Лукашенко

