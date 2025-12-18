Госдума приняла закон об отмене деклараций доходов для чиновников

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, направленный на совершенствование противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, чиновники больше не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе. Вместо этого соответствующий контроль будет осуществляться посредством государственной системы «Посейдон».

При этом декларации всё же потребуются в случае при поступлении на службу, назначении на должность, переводе или включении в кадровый резерв. Также придётся отчитываться, например, при покупке имущества, стоимость которого превышает общий трёхлетний доход семьи госслужащего.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил публикацию в интернете и СМИ деклараций о доходах и расходах военнослужащих и силовиков, а также чиновников, командированных в новые регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

