Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер

«Совет ввёл ограничительные меры в отношении 41 судна... вносящих вклад в доходы России от энергоносителей», - отмечается в постановлении Совета ЕС.

Попавшм под ограничения суднам запрещено запрещены заходы в порты стран объединения, а европейские компании не имеют права оказывать им финансовые и страховые услуги.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против экс-помощника шерифа Флориды за якобы поддержку России в интернете, сообщает «Свободная пресса».

