Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер
Евросоюз включил в список антироссийских санкций ещё 41 нефтяной танкер, которые якобы входят в «теневой» флот РФ. Об этом сообщает RT.
«Совет ввёл ограничительные меры в отношении 41 судна... вносящих вклад в доходы России от энергоносителей», - отмечается в постановлении Совета ЕС.
Попавшм под ограничения суднам запрещено запрещены заходы в порты стран объединения, а европейские компании не имеют права оказывать им финансовые и страховые услуги.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против экс-помощника шерифа Флориды за якобы поддержку России в интернете, сообщает «Свободная пресса».
