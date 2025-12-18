Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер

Евросоюз включил в список антироссийских санкций ещё 41 нефтяной танкер, которые якобы входят в «теневой» флот РФ. Об этом сообщает RT.

Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Руснефтегаза»

«Совет ввёл ограничительные меры в отношении 41 судна... вносящих вклад в доходы России от энергоносителей», - отмечается в постановлении Совета ЕС.

Попавшм под ограничения суднам запрещено запрещены заходы в порты стран объединения, а европейские компании не имеют права оказывать им финансовые и страховые услуги.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против экс-помощника шерифа Флориды за якобы поддержку России в интернете, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: flickr/Mr Hicks46
