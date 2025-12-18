Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Руснефтегаза»
Власти Великобритании объявили о новых антироссийских санкциях. Как сообщает RT, Лондон внёс в «чёрный» список нефтяные компани «Татнефть» и «Руснефтегаз».
Всего санкции распространили ещё на 24 физических и юридических лица. В их числе оказались компании «Русснефть» и «ННК-Ойл», «Текстиль-сервис» и «Фабрика ваты».
Также рестрикции введены в отношении эмиратской компании Saphira Energy, Ферганского химического завод, узбекистанских предприятий Gelion Business Trade и Chemistry International.
Ранее Минфин США временно разрешил часть операций с Центробанком РФ и проектом «Сахалин-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
