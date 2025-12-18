Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх

Речь идёт об отказе от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для установки самозапрета нужно будет направить соответствующее заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр» посредством портала «Госуслуги» или через МФЦ. Отмена возможно не раньше, чем через год.

После установки гражданином самозапрета у него нельзя будет принимать ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах. Кроме того, закон запрещает выдавать таким лицам обменные знаки игорного заведения, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить им денежные средства и направлять рекламную информацию.

Ране в России утвердили запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

