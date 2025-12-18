Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх
Госдума приняла окончательном чтении поправки, устанавливающие механизм самоограничения прав на участие в азартных играх. Об этом сообщает RT.
Речь идёт об отказе от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для установки самозапрета нужно будет направить соответствующее заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр» посредством портала «Госуслуги» или через МФЦ. Отмена возможно не раньше, чем через год.
После установки гражданином самозапрета у него нельзя будет принимать ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах. Кроме того, закон запрещает выдавать таким лицам обменные знаки игорного заведения, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить им денежные средства и направлять рекламную информацию.
Ране в России утвердили запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх
- Лукьяненко удивило требование высшего образования для писателей
- Госдума приняла закон об отмене деклараций доходов для чиновников
- Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяной танкер
- Великобритания ввела санкции против «Татнефти» и «Руснефтегаза»
- Туроператоры объяснили, почему россияне не хотят отдыхать в Малайзии
- Покупающие алкоголь граждане смогут подтвердить возраст с помощью Max
- Песков заявил о подготовке контактов с США
- Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
- Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru