Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска

Как пишет RT, пятилетний мальчик хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Прилетев Москву, он вместе с мамой побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил Музей Госавтоинспекции.

Также ребёнок смог прокатиться на патрульном автомобиле по улицам столицы и познакомиться с работой инспекторов ДПС.

Кроме того, Тимур поговорил по телефону с главой государства, который пожелал мальчику всего самого доброго.

Ранее Путин принял участие в акции «Ёлка желаний» и снял с дерева три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

