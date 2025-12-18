Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска
Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание одного из участников благотворительной акции «Ёлка желаний» - пятилетнего Тимура Рясного из Ханты-Мансийска.
Как пишет RT, пятилетний мальчик хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Прилетев Москву, он вместе с мамой побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил Музей Госавтоинспекции.
Также ребёнок смог прокатиться на патрульном автомобиле по улицам столицы и познакомиться с работой инспекторов ДПС.
Кроме того, Тимур поговорил по телефону с главой государства, который пожелал мальчику всего самого доброго.
Ранее Путин принял участие в акции «Ёлка желаний» и снял с дерева три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
