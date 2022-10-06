Людмилу Петрушевскую назвали достойной «Нобелевки» по литературе
Петрушевская является замечательной российской писательницей, отметила в эфире НСН литературовед Ирина Прохорова.
Писательница Людмила Петрушевская была бы достойна получить Нобелевскую премию по литературе, однако в нынешней ситуации внимание к российским писателям крайне пристрастно, заявила главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова в разговоре с НСН.
Так, лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду в 10 млн крон (около $920 тысяч – ред. НСН) Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». Ирина Прохорова отметила, что получить премию достойны многие писатели по всему миру, однако решение комиссии часто зависит от политического контекста.
«Есть очень много замечательных писателей по всему миру, которые этого достойны. Такие вещи зависят от некоторого общего контекста: политического, культурного, каких-то вкусов комиссии. Из многих хороших авторов трудно выбирать одного. От нас выдвигали на Нобелевскую премию Людмилу Петрушевскую. Считаю, что она была бы достойной, потому что она замечательный писатель. Но мы понимаем, что в нынешней ситуации внимание к российским писателям было бы пристрастным», - сказала Прохорова.
Она отметила, что со стороны комиссии Нобелевской премии крайне неправильно привязывать литературу к политическим событиям.
«Культура не должна закрываться. Это неправильно и очень узколобо: привязывать литературу к политическим историям. Культура в современном мире не служанка идеологии, а часть гражданского общества. Нужно продолжать участвовать во многих премиях. Мы знаем, сколько в 20-ом веке нашей драматической истории… Но русские писатели, в том числе Шолохов и Бунин, получали Нобелевские премии», - резюмировала Прохорова.
В свою очередь писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН отметил, что Нобелевская премия уже давно утратила культурный смысл и стала премией за те или иные политические и социальные позиции.
«Нобелевская премия уже давно утратила какой-то культурный смысл. Она стала премией за те или иные политические и социальные позиции. Скорее всего, Анни Эрно излагает правильную в нынешний момент повестку, а возможно она лесбиянка. Если она просто нормально ориентированная писательница, то я буду искренне поражен», - сказал Лукьяненко.
Ранее литературный критик Константин Мильчин заявил, что Нобелевская премия по литературе является самой престижной по известности и денежному вознаграждению. По его словам, награждая автора нобелевские академики указывают издателям и читателям на важность того или иного литературного языка.
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