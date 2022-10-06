Людмилу Петрушевскую назвали достойной «Нобелевки» по литературе

Так, лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Награду в 10 млн крон (около $920 тысяч – ред. НСН) Шведская академия присудила ей «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». Ирина Прохорова отметила, что получить премию достойны многие писатели по всему миру, однако решение комиссии часто зависит от политического контекста.

«Есть очень много замечательных писателей по всему миру, которые этого достойны. Такие вещи зависят от некоторого общего контекста: политического, культурного, каких-то вкусов комиссии. Из многих хороших авторов трудно выбирать одного. От нас выдвигали на Нобелевскую премию Людмилу Петрушевскую. Считаю, что она была бы достойной, потому что она замечательный писатель. Но мы понимаем, что в нынешней ситуации внимание к российским писателям было бы пристрастным», - сказала Прохорова.

Она отметила, что со стороны комиссии Нобелевской премии крайне неправильно привязывать литературу к политическим событиям.