Критик объяснил значение Нобелевской премии по литературе
Литературный критик Константин Мильчин заявил, что Нобелевская премия по литературе является самой престижной по известности и денежному вознаграждению, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, награждая автора нобелевские академики указывают издателям и читателям на важность того или иного литературного языка
Он отметил, что в список фаворитов в 2022 году Мишель Уэльбек (Франция) и Салман Рушди (Великобритания), и если бы награду получил француз, то «наградили бы идею того, что автор должен быть всегда против общества, попытку глубокого анализа».
«В случае с Рушди наградили бы промежуточную культуру между Востоком и Западом, смелость позиции, дикое сочетание мистического, магического и реалистичного», - пояснил Мильчин.
Эксперт добавил, что и Уэльбек, и Рушди, являются великими писателями, однако, по его мнению, ни тот, ни другой, Нобелевскую премию в этом году не получат.
Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, сообщает RT.
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