Критик объяснил значение Нобелевской премии по литературе

По его словам, награждая автора нобелевские академики указывают издателям и читателям на важность того или иного литературного языка

Он отметил, что в список фаворитов в 2022 году Мишель Уэльбек (Франция) и Салман Рушди (Великобритания), и если бы награду получил француз, то «наградили бы идею того, что автор должен быть всегда против общества, попытку глубокого анализа».

«В случае с Рушди наградили бы промежуточную культуру между Востоком и Западом, смелость позиции, дикое сочетание мистического, магического и реалистичного», - пояснил Мильчин.

Эксперт добавил, что и Уэльбек, и Рушди, являются великими писателями, однако, по его мнению, ни тот, ни другой, Нобелевскую премию в этом году не получат.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, сообщает RT.

