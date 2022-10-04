Член Европейской академии оценил политизированность Нобелевской премии

При этом, по его словам, сложно отрицать политизированность Нобелевской премии мира, ее присуждение очень связано с политикой.

Накануне стало известно, что обладателями Нобелевской премии по физике за 2022 год стали ученые Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Группа специалистов получила престижную награду за исследования в квантовой механике. Ученые провели эксперименты с запутанными фотонами, установили нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

