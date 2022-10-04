Член Европейской академии оценил политизированность Нобелевской премии

Называть политизированной научную Нобелевскую премию не совсем корректно, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель департамента математики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член Европейской академии Фуад Алескеров.

По мнению ученого, Нобелевская премия по сей день имеет высокий международный статус.

«В Нобелевском комитете состоят серьезные ученые. Другое дело, что политика может играть в других случаях. К примеру, плохие отношения России с Западом могут повлиять на премию, из-за этого могут не номинировать какого-нибудь российского ученого. Но такое почти невероятно», - отметил он.

Назван лауреат Нобелевской премии по медицине

При этом, по его словам, сложно отрицать политизированность Нобелевской премии мира, ее присуждение очень связано с политикой.

Накануне стало известно, что обладателями Нобелевской премии по физике за 2022 год стали ученые Ален Аспект, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Группа специалистов получила престижную награду за исследования в квантовой механике. Ученые провели эксперименты с запутанными фотонами, установили нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаукаПолитикаНобелевская Премия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры