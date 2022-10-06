Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

Нобелевский комитет Шведской академии объявил, что Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно.

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В заявлении комитета говорится, что она была удостоена награды за «смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Ранее литературный критик Константин Мильчин заявил, что в список фаворитов в 2022 году попали Мишель Уэльбек (Франция) и Салман Рушди (Великобритания), однако ни тот, ни другой, Нобелевскую премию в этом году не получат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ФранцияПисателиНобелевская Премия По Литературе
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