Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно

В заявлении комитета говорится, что она была удостоена награды за «смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Ранее литературный критик Константин Мильчин заявил, что в список фаворитов в 2022 году попали Мишель Уэльбек (Франция) и Салман Рушди (Великобритания), однако ни тот, ни другой, Нобелевскую премию в этом году не получат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

