Названы лауреаты Нобелевской премии-2022 по химии
Обладатели Нобелевской премии по химии за этот год объявлены в Стокгольме Шведской академией наук. Лауреатами стали двое учёных из США и один из Дании - Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс, Мортен Мельдаль.
Согласно комментарию Нобелевского комитета, он награждены «за разработку клик-химии и биоортогональной химии». Клик-химия – научная дисциплина о собирании органических молекул. Речь идёт о группе химических реакций, которые дают возможность при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.
Биортогональная химия – реакции, которые могут идти внутри живых систем, при этом не мешая самим биологическим процессам. Барри Шарплесс ранее уже получал Нобелевскую премию по химии. В 2001 году он был отмечен за стереоселективные реакции окисления.
Ранее на этой неделе уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, а также в номинации «физиология и медицина», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В четверг, 6 октября будет названо имя лауреата Нобелевки по литературе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Весь в работе: В Кремле рассказали о планах Путина на день 70-летия
- Володин заявил, что США будут решать свои проблемы за счёт других
- Песков: Россия должна участвовать в обследовании мест повреждений «Северных потоков»
- Песков: Заявления Пентагона доказывают вовлеченность США в спецоперацию
- Песков: временно оставленные российскими военными территории будут возвращены
- Песков заявил, что решений о переформатировании спецоперации не принималось
- Министр экономики ФРГ Хабек назвал виновников высоких цен на газ
- Названы лауреаты Нобелевской премии-2022 по химии
- В Кремле заявили, что Путин не планируется обращаться к россиянам
- Последствия атаки дронов-камикадзе на объекты ВСУ в Белой Церкви попали на видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru