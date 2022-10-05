Названы лауреаты Нобелевской премии-2022 по химии

Обладатели Нобелевской премии по химии за этот год объявлены в Стокгольме Шведской академией наук. Лауреатами стали двое учёных из США и один из Дании - Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс, Мортен Мельдаль.

Согласно комментарию Нобелевского комитета, он награждены «за разработку клик-химии и биоортогональной химии». Клик-химия – научная дисциплина о собирании органических молекул. Речь идёт о группе химических реакций, которые дают возможность при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.

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Биортогональная химия – реакции, которые могут идти внутри живых систем, при этом не мешая самим биологическим процессам. Барри Шарплесс ранее уже получал Нобелевскую премию по химии. В 2001 году он был отмечен за стереоселективные реакции окисления.

Ранее на этой неделе уже были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, а также в номинации «физиология и медицина», уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В четверг, 6 октября будет названо имя лауреата Нобелевки по литературе.

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Фото: nobelprize.org
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