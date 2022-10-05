Названы лауреаты Нобелевской премии-2022 по химии

Обладатели Нобелевской премии по химии за этот год объявлены в Стокгольме Шведской академией наук. Лауреатами стали двое учёных из США и один из Дании - Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс, Мортен Мельдаль.

Согласно комментарию Нобелевского комитета, он награждены «за разработку клик-химии и биоортогональной химии». Клик-химия – научная дисциплина о собирании органических молекул. Речь идёт о группе химических реакций, которые дают возможность при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.