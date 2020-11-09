Здравый смысл или деньги? Автоэксперты поспорили о виновниках повторных ДТП
Повторные ДТП на скоростных трассах можно объяснить как безалаберностью водителей, так и непродуманностью процедуры оформления подобных происшествий, рассказали НСН опрошенные эксперты.
В России хотят изменить порядок оформления мелких аварий. Сейчас этот вопрос прорабатывают МВД и правительство Москвы, которые вместе с экспертным центром Probok.net анализируют статистику смертей в результате так называемых повторных ДТП - происшествий, которые происходят в момент оформления аварий.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в эфире НСН высказал мнение, что в подобных ДТП виноваты сами автомобилисты, вышедшие оформлять документы.
«Основные причины таких повторных ДТП – нарушение правил дорожного движения. Например, при оформлении ДТП или действиях на дороге люди не надели жилеты светоотражающие, неправильно поставили знаки или их вообще не было. Проблема в том, что они неправильно вели себя при оформлении ДТП», - сказал Уфимцев.
Как отмечают власти Москвы, 40% аварий, связанных с наездом на другое авто, происходят в результате оформления другого ДТП по европротоколу - и чаще всего на МКАД. При этом опрошенные газетой "Коммерсант" эксперты говорят, что формулировки правил оформления ДТП сбивают граждан с толку: автомобилисты зачастую опасаются, что инспекторы наложат санкции за оставление места ДТП, а это до 15 суток административного ареста.
Уфимцев рассказал НСН, что европротоколы используют в более чем в 50% от случаев ДТП без вреда жизни и здоровью их участников, которые могли бы попасть под их действие. Поэтому основное внимание надо уделить вопросу правил фиксации ДТП на скоростных трассах, так как там высокая скорость, а значит, и более тяжелые последствия.
«К повторным авариям приводят неправильные действия людей, о которых было сказано выше. Но это не повод запрещать европротоколы на скоростных трассах. Это равносильно тому, как если бы человек перебегал скоростную трассу в неположенном месте, а мы бы после этого ратовали за закрытие трасс», - говорит он.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН поспорил с мнением о том, что в подобных ДТП виноваты сами автомобилисты, не выставившие знаки или не надевшие светоотражающие жилеты. Люди исполняют требования закона и правил дорожного движения, подчеркнул он.
«При чем здесь люди? Я не понимаю. В этой ситуации виновны чиновники, которые создали сложную и абсурдную процедуру оформления аварий. Люди же ни в чем не виноваты, не надо винить людей», - сказал он.
По мнению Шкуматова, на всех городских дорогах и федеральных трассах необходимо создать службы аварийных комиссаров, которые есть пока только у Росавтодора «и работают очень эффективно».
Основная масса таких аварий, по крайней мере в Москве, происходит на скоростных и вылетных магистралях. Число таких аварий невелико, но половина всех погибших в ДТП в Москве приходится на такого рода вторичные аварии, добавил автоэксперт.
«В эти аварии надо включать не просто наезд на препятствия, но и наезд на пассажиров и водителей, которые стоят на проезжей части в ожидании ГАИ, столкновения автомобилей с непомеченными или неверно помеченными участками ремонта дороги. На такого рода аварии приходится половина всех погибших на дорогах. На это никто не обращает внимания», - отметил Шкуматов.
Собеседник НСН добавил, что в стандартной ситуации, когда две машины ночью на встречке поцарапались зеркалами и вышли оформить европротокол, в них зачастую может врезаться фура и привести к гораздо более серьезным последствиям, чем поцарапанные зеркала. В этой связи он призвал скорректировать закон и изменить те пункты, которые приводят к необходимости остановки на скоростных дорогах.
«Вот почему исполнение требований закона приводит к заведомо более тяжелым последствиям, чем неисполнение? Никакой остановки из-за мелких ДТП на дорогах со скоростным режимом быть не должно категорически. За остановку на скоростной дороге должен быть положен неизбежный крупный штраф. Здравый смысл и безопасность участников дорожного движения должны преобладать над финансовыми моментами» - считает эксперт.
С начала нынешнего года случилось более трёх тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. По словам экспертов, при плотном трафике такие наезды неизбежны.
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