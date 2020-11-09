Здравый смысл или деньги? Автоэксперты поспорили о виновниках повторных ДТП

Как отмечают власти Москвы, 40% аварий, связанных с наездом на другое авто, происходят в результате оформления другого ДТП по европротоколу - и чаще всего на МКАД. При этом опрошенные газетой "Коммерсант" эксперты говорят, что формулировки правил оформления ДТП сбивают граждан с толку: автомобилисты зачастую опасаются, что инспекторы наложат санкции за оставление места ДТП, а это до 15 суток административного ареста.

Уфимцев рассказал НСН, что европротоколы используют в более чем в 50% от случаев ДТП без вреда жизни и здоровью их участников, которые могли бы попасть под их действие. Поэтому основное внимание надо уделить вопросу правил фиксации ДТП на скоростных трассах, так как там высокая скорость, а значит, и более тяжелые последствия.

«К повторным авариям приводят неправильные действия людей, о которых было сказано выше. Но это не повод запрещать европротоколы на скоростных трассах. Это равносильно тому, как если бы человек перебегал скоростную трассу в неположенном месте, а мы бы после этого ратовали за закрытие трасс», - говорит он.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН поспорил с мнением о том, что в подобных ДТП виноваты сами автомобилисты, не выставившие знаки или не надевшие светоотражающие жилеты. Люди исполняют требования закона и правил дорожного движения, подчеркнул он.

«При чем здесь люди? Я не понимаю. В этой ситуации виновны чиновники, которые создали сложную и абсурдную процедуру оформления аварий. Люди же ни в чем не виноваты, не надо винить людей», - сказал он.

По мнению Шкуматова, на всех городских дорогах и федеральных трассах необходимо создать службы аварийных комиссаров, которые есть пока только у Росавтодора «и работают очень эффективно».

Основная масса таких аварий, по крайней мере в Москве, происходит на скоростных и вылетных магистралях. Число таких аварий невелико, но половина всех погибших в ДТП в Москве приходится на такого рода вторичные аварии, добавил автоэксперт.