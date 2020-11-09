В России задумались об изменении порядка оформления мелких ДТП

В частности, с начала нынешнего года случилось более 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. По словам экспертов, при плотном трафике такие наезды неизбежны.

В Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления ДТП, отмечает Ura.ru. Они должны помочь снизить вероятность подобных «повторных» ДТП.

Ранее сообщалось, что новый штраф за езду зимой на летней резине может появиться после принятия постановления правительства РФ о запрете на использование автомобилистами летней резины в зимний период.

