В России задумались об изменении порядка оформления мелких ДТП
В России хотят изменить порядок оформления мелких аварий. Сейчас этот вопрос прорабатывается МВД и правительством Москвы.
Столичное правительство, МВД РФ и экспертный центр Probok.net проанализируют статистику смертей в результате так называемых повторных ДТП - происшествий, которые происходят в момент оформления аварий, пишет «Коммерсант».
По данным издания, если доля погибших в подобных ДТП превышает 10% от общего числа жертв аварий в Москве, то правила оформления могут изменены, передает РЕН ТВ.
В частности, с начала нынешнего года случилось более 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. По словам экспертов, при плотном трафике такие наезды неизбежны.
В Центре организации дорожного движения уже начали работать над предложениями по изменению порядка оформления ДТП, отмечает Ura.ru. Они должны помочь снизить вероятность подобных «повторных» ДТП.
Ранее сообщалось, что новый штраф за езду зимой на летней резине может появиться после принятия постановления правительства РФ о запрете на использование автомобилистами летней резины в зимний период.
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