Это абсурд. Шкуматов о штрафах за нарушение самоизоляции

«Есть огромное количество ситуаций, когда машина нужна. Вот у меня, к примеру, в ближайших магазинах довольно много товаров просто нет. И мне нужно ехать в тот же самый «Ашан». И получается, я нарушитель? Мне пять тысяч штраф? А что делать с такси? Они по всему городу ездят. Для таксистов штраф в 4000-5000 рублей в текущих условиях – это катастрофа. Что делать службам каршеринга? Это абсурд. Проще выставить блокпосты и прекратить любое движение в Москве во имя борьбы с коронавирусом. А что делать мигрантам, которых в Москве и области только официально порядка двух миллионов? Они работают на стройках и в сфере услуг, в такси. В Америке по три тысячи баксов каждому раздают, а у нас штрафовать будут. Офигеть!» - заявил Шкуматов.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

