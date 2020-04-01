Это абсурд. Шкуматов о штрафах за нарушение самоизоляции
Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН объяснил, чем это обернется.
Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, сообщает ТАСС. Он предусматривает штраф 4000 рублей за нарушение карантина. За повторное нарушение самоизоляции или поездки на автомобиле штраф составит уже 5000 рублей.
Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН возмутился этой инициативой.
«Есть огромное количество ситуаций, когда машина нужна. Вот у меня, к примеру, в ближайших магазинах довольно много товаров просто нет. И мне нужно ехать в тот же самый «Ашан». И получается, я нарушитель? Мне пять тысяч штраф? А что делать с такси? Они по всему городу ездят. Для таксистов штраф в 4000-5000 рублей в текущих условиях – это катастрофа. Что делать службам каршеринга? Это абсурд. Проще выставить блокпосты и прекратить любое движение в Москве во имя борьбы с коронавирусом. А что делать мигрантам, которых в Москве и области только официально порядка двух миллионов? Они работают на стройках и в сфере услуг, в такси. В Америке по три тысячи баксов каждому раздают, а у нас штрафовать будут. Офигеть!» - заявил Шкуматов.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
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