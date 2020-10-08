Автоэксперт: онлайн-выплаты по ОСАГО упростят жизнь водителей

«Это нововведение призвано упростить жизнь автомобилистов. Если проект будет принят, то оформление аварий будет происходить полностью в онлайн-режиме. Необходимость заполнять европротокол, писать объяснения, какие-то заявления, документы – все полностью отпадет. Также отпадет необходимость ехать в офис страховой компании. Можно будет отправляться сразу в сервис для ремонта автомобиля, удобно!», – прокомментировал он.

Кроме того, Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН назвал хорошей новостью введение штрафов за выезд на газоны.

