Автоэксперт: онлайн-выплаты по ОСАГО упростят жизнь водителей

Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН перечислил плюсы нововведения.

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН перечислил плюсы нововведения.

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«Это нововведение призвано упростить жизнь автомобилистов. Если проект будет принят, то оформление аварий будет происходить полностью в онлайн-режиме. Необходимость заполнять европротокол, писать объяснения, какие-то заявления, документы – все полностью отпадет. Также отпадет необходимость ехать в офис страховой компании. Можно будет отправляться сразу в сервис для ремонта автомобиля, удобно!», – прокомментировал он.

Кроме того, Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН назвал хорошей новостью введение штрафов за выезд на газоны.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ОСАГОВыплаты По ОсагоСиние ВедеркиПётр Шкуматов
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