Автоэксперт: онлайн-выплаты по ОСАГО упростят жизнь водителей
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН перечислил плюсы нововведения.
Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН перечислил плюсы нововведения.
«Это нововведение призвано упростить жизнь автомобилистов. Если проект будет принят, то оформление аварий будет происходить полностью в онлайн-режиме. Необходимость заполнять европротокол, писать объяснения, какие-то заявления, документы – все полностью отпадет. Также отпадет необходимость ехать в офис страховой компании. Можно будет отправляться сразу в сервис для ремонта автомобиля, удобно!», – прокомментировал он.
Кроме того, Шкуматов в эксклюзивном интервью НСН назвал хорошей новостью введение штрафов за выезд на газоны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Во время пандемии в Москве значительно вырос спрос на кремацию
- Дональд Трамп вылечился от COVID-19
- В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19
- Шойгу переговорил с главами Минобороны Армении и Азербайджана
- Саркисян выразил надежду на помощь РФ в прекращении войны в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru