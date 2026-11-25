Россияне до 25 лет чаще других обращаются к психологам по поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на исследование профильного сервиса, в октябре количество новых пользователей среди запросов на эту тему выросло на 10%. Половина интересующихся этой темой — младше 25 лет. Жавнеров назвал два фактора, которые заставляют молодежь «искать» у себя это заболевание.

«Из-за того, что этот термин и эта проблема стала активно распространяться в Интернете, люди стали чаще замечать у себя эти проявления и, соответственно, считать, что у них тоже есть СДВГ. Разные материалы вроде: "признаки СДВГ", "жизнь с СДВГ", "как справиться с СДВГ" и так далее. А аудитория, которая чаще всего сидит в интернете и смотрит эти короткие ролики на такие темы, это как раз люди до 25 лет. Поэтому произошел такой скачок "СДВГшников". И добавляем к этому клиповое мышление у нового поколения. Конечно, у них проблемы с фокусом внимания и концентрацией гораздо больше, чем у предыдущего поколения. То есть у нас есть условия, при которых концентрация снижена, отвлечение высокое, гиперактивность высокая, плюс популяризация диагноза, таким образом все больше людей заявляет, что у них есть СДВГ», — отметил он.

При этом психолог подчеркнул, что важно разделять настоящий диагноз, при котором излечивание полностью не происходит, но симптомы можно купировать под контролем специалиста, и «надуманные» заболевания, с которым можно справиться развитием самодисциплины.

«Сейчас многие люди считают, что у них есть СДВГ, объясняя это просто неспособностью сосредотачиваться. У нас слишком много стало коротких видов информации, которые сменяют друг друга. Очень много появилось раздражителей, которые отвлекают, снижается мотивация, люди с трудом могут заставить себя делать что-то важное, нужное, если это не дает им позитивных эмоций или выброса дофамина в моменте. Поэтому здесь нужно разделять. Есть люди с реальным СДВГ, это заболевание, с которым человеку всю жизнь придется с жить, как с эпилепсией, например. А есть люди, которые говорят, что у них СДВГ, хотя по факту у них просто сложности с концентрацией внимания, потому что у них эта "мышца" концентрации внимания не натренирована. Второй категории я бы советовал учиться держать фокус своего внимания», — поделился Жавнеров.