Психолог рассказал, что зумеры путают СДВГ с обычной рассеянностью
Высокий информационный поток и клиповое мышление вызывают у молодежи проблемы с концентрацией, однако не стоит только из-за этого подозревать у себя СДВГ, заявил НСН Павел Жавнеров.
Проблема СДВГ активно популяризуется в интернете, и молодежь, погруженная в обильный информационный поток с множеством раздражителей, отвлекающих от важных задач, «диагностируют» у себя СДВГ, однако это не совсем корректно, объяснил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Россияне до 25 лет чаще других обращаются к психологам по поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на исследование профильного сервиса, в октябре количество новых пользователей среди запросов на эту тему выросло на 10%. Половина интересующихся этой темой — младше 25 лет. Жавнеров назвал два фактора, которые заставляют молодежь «искать» у себя это заболевание.
«Из-за того, что этот термин и эта проблема стала активно распространяться в Интернете, люди стали чаще замечать у себя эти проявления и, соответственно, считать, что у них тоже есть СДВГ. Разные материалы вроде: "признаки СДВГ", "жизнь с СДВГ", "как справиться с СДВГ" и так далее. А аудитория, которая чаще всего сидит в интернете и смотрит эти короткие ролики на такие темы, это как раз люди до 25 лет. Поэтому произошел такой скачок "СДВГшников". И добавляем к этому клиповое мышление у нового поколения. Конечно, у них проблемы с фокусом внимания и концентрацией гораздо больше, чем у предыдущего поколения. То есть у нас есть условия, при которых концентрация снижена, отвлечение высокое, гиперактивность высокая, плюс популяризация диагноза, таким образом все больше людей заявляет, что у них есть СДВГ», — отметил он.
При этом психолог подчеркнул, что важно разделять настоящий диагноз, при котором излечивание полностью не происходит, но симптомы можно купировать под контролем специалиста, и «надуманные» заболевания, с которым можно справиться развитием самодисциплины.
«Сейчас многие люди считают, что у них есть СДВГ, объясняя это просто неспособностью сосредотачиваться. У нас слишком много стало коротких видов информации, которые сменяют друг друга. Очень много появилось раздражителей, которые отвлекают, снижается мотивация, люди с трудом могут заставить себя делать что-то важное, нужное, если это не дает им позитивных эмоций или выброса дофамина в моменте. Поэтому здесь нужно разделять. Есть люди с реальным СДВГ, это заболевание, с которым человеку всю жизнь придется с жить, как с эпилепсией, например. А есть люди, которые говорят, что у них СДВГ, хотя по факту у них просто сложности с концентрацией внимания, потому что у них эта "мышца" концентрации внимания не натренирована. Второй категории я бы советовал учиться держать фокус своего внимания», — поделился Жавнеров.
Он отметил, что для развития фокусировки внимания и концентрации помогает медитация, однако осуществлять эту практику необходимо правильно.
«Если интернет, рилсы, клиповое мышление и другие раздражители делают нас рассеянными, не дают сосредоточить внимание, то мы должны определенным образом жизни компенсировать эту проблему за счет тренировки своего фокуса внимания. Например, ежедневными медитациями, но это должны быть медитации в чистом виде. Не когда мы слушаем медитативную музыку, какой-нибудь гипноз для сна и так далее. А именно сама практика медитации, когда ты просто сидишь с ровной спиной, закрытыми глазами, дышишь носом и сосредотачиваешься на точке, которая называется фильтрум — это расстояние между верхней губой и носом, где воздух входит и выходит. Задача медитации заключается в том, чтобы держать фокус на этой точке. Проблема в том, что в это время у тебя мысли уходят, и ты их возвращаешь в эту точку, и таким образом ты тренируешь концентрацию внимания. 10-15 минут такой медитации один-два раза в день уже очень сильно помогают компенсировать клиповое мышление, выбросы дофамина, неспособность удерживать концентрацию на чем-то важном и длительном», — посоветовал психолог.
Врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин считает, что сегодня стало «модно» ставить взрослым диагнозы вроде СДВГ и аутизма, которые проявляются и диагностируется еще в детстве, в беседе с НСН он назвал подобные результаты субъективными и спекулятивными.
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