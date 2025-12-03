«Я бы не сказал, что профессия непрестижная, потому что конкурсы в медицинские колледжи существуют, набор полный, но медсестры и фельдшеры не задерживаются на рабочих местах из-за тяжелых условий работы и невысокой зарплаты. При этом есть президентские выплаты для тех, кто работает в маленьких городах, занимается оказанием первичной медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах и так далее, там сейчас ситуация улучшилась. Однако многие не идут в профессию как раз из-за тяжелых условий и небольшой зарплаты, в том числе на “скорой помощи”. Необходимо увеличивать социальную поддержку, обеспечивать медиков жильем. Это должно быть приоритетным делом для руководителей муниципальных округов, все это можно сделать без решений на федеральном уровне. Там, где этого не понимают, где нет достаточных полномочий или достаточных ресурсов, там этот дефицит сохраняется. А на федеральном уровне, конечно, нужно увеличивать зарплату», — сказал Круглый.

Собеседник НСН также призвал ускорить внедрение новой системы оплаты труда для медработников.

«Уже несколько лет пытаются внедрить новую систему оплаты труда, но сейчас она работает в качестве пилотного проекта только в некоторых регионах. Этот процесс необходимо серьезно ускорить. Нужны существенные финансовые вложения в систему здравоохранения. Принудительные меры вроде закона об обязательной отработке под руководством наставников, конечно, могут сыграть определенную роль, но без каких-то экономических стимулов вряд ли можно будет реально исправить ситуацию», — подытожил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что бесплатное второе высшее медицинское образование не решит проблему дефицита кадров в отрасли. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

