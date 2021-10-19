В Кремле взяли «долю ответственности» за ситуацию с вакцинацией

Власти Российской Федерации видят долю своей ответственности за недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в стране. Однако в сложившихся обстоятельствах требуется и более серьезное отношение к данной теме самих россиян. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание заместителя председателя Госдумы Петра Толстого о том, что государство проиграло информационную кампанию по COVID-вакцинации. По словам представителя Кремля, власти замечательно справились с созданием условий для массовой вакцинации, однако не всё сделано в плане разъяснения безальтернативности и важности прививки от коронавируса.

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Песков также считает маловозможным, чтобы всех привившиеся граждане получали за это некое вознаграждение.

«Вы знаете, что практикуется в некоторых регионах различная лотерея, розыгрыши призов. Безусловно, все методы хороши для того, чтобы увеличить количество вакцинированных, но вряд ли здесь возможна какая-то «поголовная оплата», - прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияПесков
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