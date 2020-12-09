«Людей считают идиотами!» Психологи против новогодних ограничений для россиян

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в эфире НСН, что многочисленные запреты и активное запугивание населения со стороны политиков и врачей у части людей вызывает обратный эффект - возмущение и желание нарушить запреты.

«Люди готовы к самоограничениям, только вот политики и врачи считают, что окружающие - идиоты. Гордыню этих людей надо бы умерить. Когда так много об этом говорится, то просто хочется нарушить. Это естественное желание человека. Всеми своими советами они способствуют нарушению. Был рассказ у Чехова, когда человек запугал извозчика, тот от него убегает в лес. Вот то же самое они со своими советами. Единственное, что нужно было бы запретить, это корпоративы. Они бессмысленны. Есть некая идея, что это сплачивает коллектив. На самом деле, домашние дружные посиделки никогда не являются гигантскими. Они естественны. Люди там могут и дистанцию соблюдать, знают, кто опасен, кто не опасен. А корпоративы - надуманная вещь. Это реликт партсобраний, митингов и прочего», - отметил специалист.