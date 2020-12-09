«Людей считают идиотами!» Психологи против новогодних ограничений для россиян
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, что чрезмерное запугивание населения имеет обратный эффект.
В январе возможны два сценария развития ситуации с COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, если население будет соблюдать все ограничительные рекомендации, то стабилизация эпидпроцесса улучшится. Если же люди будут нарушать социальную дистанцию, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям, пояснил он РИА Новости.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил в эфире НСН, что многочисленные запреты и активное запугивание населения со стороны политиков и врачей у части людей вызывает обратный эффект - возмущение и желание нарушить запреты.
«Люди готовы к самоограничениям, только вот политики и врачи считают, что окружающие - идиоты. Гордыню этих людей надо бы умерить. Когда так много об этом говорится, то просто хочется нарушить. Это естественное желание человека. Всеми своими советами они способствуют нарушению. Был рассказ у Чехова, когда человек запугал извозчика, тот от него убегает в лес. Вот то же самое они со своими советами. Единственное, что нужно было бы запретить, это корпоративы. Они бессмысленны. Есть некая идея, что это сплачивает коллектив. На самом деле, домашние дружные посиделки никогда не являются гигантскими. Они естественны. Люди там могут и дистанцию соблюдать, знают, кто опасен, кто не опасен. А корпоративы - надуманная вещь. Это реликт партсобраний, митингов и прочего», - отметил специалист.
Собеседник НСН добавил, что ограничения есть в обществе всегда, и часть людей их не выполняет. Он усомнился, что часть людей послушает рекомендации сидеть дома в новогодние праздники.
«На какой-то части людей запреты никак не скажутся. Они живут, как и жили. Еще одна группа людей воспринимает сам факт запрета как желание нарушить. Они так вели себя всегда. Вводится больше запретов, и мы видим, как они нарушаются. У нас есть ограничения - в общественном транспорте вести себя пристойно, не мусорить, ездить по билетам. Большая часть выполняет, а часть не выполняет. Мы на них не очень обращаем внимание. Мы начали обращать внимание на ограничения против ковида, так как они новые, но постепенно и к ним привыкаем», - заявил он.
Ранее Сергей Ениколопов объяснял, что люди начинают серьезно прислушиваться к рекомендациям врачей только, когда болезнь затрагивает их самих или их близких. Угрозами, по словам специалиста, россиян не заставить надевать перчатки или маски.
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