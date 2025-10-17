Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
Высший земельный суд в немецком Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры Германии начал производство по делу в отношении одного из банков из России, чтобы изъять замороженные из-за санкций более 720 млн евро. Об этом говорится в сообщении суда.
Известно, что в июне 2022 года неназванный банк попал в санкционный список Евросоюза, средства организации на счету во Франкфурте были заморожены. После этого неизвестные ответственные лица банка якобы пытались вывести свыше 720 млн евро, но операцию отклонили.
Позднее в Германии открыли дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться деньгами. Замороженные средства хотят передать в немецкую госказну. Дело рассмотрят по существу, дата заседания пока не определена.
Между тем немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall захотел поставить Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает РЕН ТВ.
