Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка

Высший земельный суд в немецком Франкфурте-на-Майне по запросу Генпрокуратуры Германии начал производство по делу в отношении одного из банков из России, чтобы изъять замороженные из-за санкций более 720 млн евро. Об этом говорится в сообщении суда.

Известно, что в июне 2022 года неназванный банк попал в санкционный список Евросоюза, средства организации на счету во Франкфурте были заморожены. После этого неизвестные ответственные лица банка якобы пытались вывести свыше 720 млн евро, но операцию отклонили.

Позднее в Германии открыли дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться деньгами. Замороженные средства хотят передать в немецкую госказну. Дело рассмотрят по существу, дата заседания пока не определена.

Между тем немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall захотел поставить Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
