Умер бывший премьер Японии Томиити Мураяма
17 октября 202509:05
Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма умер в возрасте 101 года. Об этом говорится в сообщении агентства Kyodo.
Причины смерти экс-главы правительства не уточняются.
Мураяма был премьером Японии в июне 1994-го - январе 1996 года. Политик возглавлял коалиционный кабинет, сформированный Социалистической и Либерально-демократической партиями и Новой партии Сакигакэ. Мураяма ушел из политики в 2000 году.
Ранее в возрасте 65 лет умер экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак, пишет 360.ru.
