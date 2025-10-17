Умер бывший премьер Японии Томиити Мураяма

Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма умер в возрасте 101 года. Об этом говорится в сообщении агентства Kyodo.

Причины смерти экс-главы правительства не уточняются.

Мураяма был премьером Японии в июне 1994-го - январе 1996 года. Политик возглавлял коалиционный кабинет, сформированный Социалистической и Либерально-демократической партиями и Новой партии Сакигакэ. Мураяма ушел из политики в 2000 году.

ФОТО: РИА Новости
