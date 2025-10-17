В Казахстане 19-летний футболист умер после матча

Нападающий футбольного клуба из Казахстана «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер после того, как почувствовал себя плохо в матче второго по силе дивизиона чемпионата страны. Об этом говорится в сообщении команды.

В четверг «Хан-Тенгри» обыграл «Екибастуз» со счетом 4:0 в четверг. Тулеу стало плохо на 62-й минуте игры, он лег на газон, попросив партнера по клубу размять ему ноги. Вскоре самочувствие игрока ухудшилось, ему понадобилась помощь врачей, Тулеу унесли с поля на носилках. Позже команда сообщила, что футболист внезапно скончался.

Казахстанская федерация футбола (KFF) проведет расследование причин случившегося, объединение создаст специальную комиссию и будет вести разбирательство вместе с компетентными органами.

Диас Тулеу был воспитанником клуба «Кайрат», в апреле 2024-го стал игроком «Хан-Тенгри». Спортсмену было 19 лет.

Ранее бывший игрок сборной Сербии по футболу 41-летний Деян Милованович умер от сердечного приступа во время игры ветеранов, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СмертьФутболКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры