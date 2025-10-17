В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
Нападающий футбольного клуба из Казахстана «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер после того, как почувствовал себя плохо в матче второго по силе дивизиона чемпионата страны. Об этом говорится в сообщении команды.
В четверг «Хан-Тенгри» обыграл «Екибастуз» со счетом 4:0 в четверг. Тулеу стало плохо на 62-й минуте игры, он лег на газон, попросив партнера по клубу размять ему ноги. Вскоре самочувствие игрока ухудшилось, ему понадобилась помощь врачей, Тулеу унесли с поля на носилках. Позже команда сообщила, что футболист внезапно скончался.
Казахстанская федерация футбола (KFF) проведет расследование причин случившегося, объединение создаст специальную комиссию и будет вести разбирательство вместе с компетентными органами.
Диас Тулеу был воспитанником клуба «Кайрат», в апреле 2024-го стал игроком «Хан-Тенгри». Спортсмену было 19 лет.
Ранее бывший игрок сборной Сербии по футболу 41-летний Деян Милованович умер от сердечного приступа во время игры ветеранов, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Монголии ушел в отставку
- В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
- Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
- Над территорией России сбили 61 беспилотник ВСУ
- Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
- СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
- Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
- Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии
- СМИ: После разговора с Путиным критический тон Трампа изменился
- Адвокат экс-генерала Попова рассказал, будет ли он работать в колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru