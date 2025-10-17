ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
17 октября 202509:50
Два украинских беспилотника ликвидировали в Крыму, передает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», - заявили в ведомстве.
Дроны сбили в период с 07.00 до 08:00 мск.
Минувшей ночью над Крымом уничтожили 32 украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».
