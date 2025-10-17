Нарышкин: Путин и Трамп обсуждали вопрос о Tomahawk
Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп обсуждали вопрос об американских дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Вопрос, во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США», - сообщил Нарышкин журналистам.
Он подчеркнул, что Россия воспримет поставки Украине ракет как враждебный шаг.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, пишет «Свободная пресса». Политики обсудили в том числе урегулирование на Ближнем Востоке, кризис на Украине, проблематику возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин отметил, что предоставление такого вооружения нанесет существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
