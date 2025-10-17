Нарышкин: Путин и Трамп обсуждали вопрос о Tomahawk

«Вопрос, во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США», - сообщил Нарышкин журналистам.

Он подчеркнул, что Россия воспримет поставки Украине ракет как враждебный шаг.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, пишет «Свободная пресса». Политики обсудили в том числе урегулирование на Ближнем Востоке, кризис на Украине, проблематику возможных поставок Киеву ракет Tomahawk. Путин отметил, что предоставление такого вооружения нанесет существенный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

