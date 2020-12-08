Глава Роспотребнадзора посоветовала не ходить в гости в Новый год
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не ходить в гости для того, чтобы отметить Новый год.
По ее словам, если в компании будет хотя бы один носитель коронавируса, что к рождеству вся компания будет заражена.
Попова посоветовала в эфире радио «Комсомольская правда» отметить праздник на воздухе в семейном кругу.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал власти не запрещать уличные праздничные гуляния на Новый год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Глава Следственного комитета РФ призвал признать криптовалюту имуществом
- Концерты «Би-2» и других музыкантов покажут в кинотеатрах
- Госдума одобрила перенос предустановки российского ПО на гаджеты
- Глава Роспотребнадзора посоветовала не ходить в гости в Новый год
- Госдума рассмотрит законопроект о запрете публиковать сведения о должностных лицах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru