Глава Роспотребнадзора посоветовала не ходить в гости в Новый год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам не ходить в гости для того, чтобы отметить Новый год.

По ее словам, если в компании будет хотя бы один носитель коронавируса, что к рождеству вся компания будет заражена.

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Попова посоветовала в эфире радио «Комсомольская правда» отметить праздник на воздухе в семейном кругу.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал власти не запрещать уличные праздничные гуляния на Новый год.

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ФОТО: ambeth.clan.su
ТЕГИ:РоспотребнадзорНовый Год
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