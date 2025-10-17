СМИ: ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России
Еврокомиссия ищет возможности выделить Украине еще 25 млрд евро «репарационного кредита» за счет замороженных активов России на личных счетах. Об этом пишет Politico.
«Необходимо рассмотреть [вариант], можно ли расширить инициативу по "репарационному кредиту" на другие... активы на территории ЕС», - сообщает издание со ссылкой на документ ЕК.
При этом отмечается, что легальность таких действий еще не проанализировали. Брюссель рассчитывает увеличить «репарационный кредит» в 140 млрд евро, который Европа обещала передать Киеву в сентябре.
Как ожидается, что министры финансов стран Евросоюза обсудят меры в ноябре. Если будет принято решение о предоставлении средств Украине, деньги направят на «развитие технологической и промышленной базы» оборонного сектора и его интеграцию в военную промышленность Европы.
Ранее депозитарий Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право при обсуждении возможного использования российских активов, незаконное использование которых «подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
- Нарышкин: Путин и Трамп обсуждали вопрос о Tomahawk
- СМИ: ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России
- «Железные когти и блюдце гололедицы»: Тишковец объяснил, когда менять резину
- Умер бывший премьер Японии Томиити Мураяма
- При атаке БПЛА в Крыму получили повреждения электроподстанции
- Путин и Трамп удивили приехавшего в США за «Томагавками» Зеленского
- Премьер Монголии ушел в отставку
- В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
- Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru