Премьер Монголии ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул свой пост. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Премьер-министр... Занданшатар ушел в отставку», - указано в сообщении. Чиновник занимал свою должность с июня 2025 года. Занданшатар сменил на посту премьера Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, отправленного в отставку на фоне коррупционного скандала.

Ранее в отставку подал премьер Франции Себастьян Лекорню, однако через несколько дней его вновь назначили главой правительства страны, пишет 360.ru.

