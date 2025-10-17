Премьер Монголии ушел в отставку
17 октября 202508:36
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул свой пост. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Премьер-министр... Занданшатар ушел в отставку», - указано в сообщении. Чиновник занимал свою должность с июня 2025 года. Занданшатар сменил на посту премьера Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, отправленного в отставку на фоне коррупционного скандала.
Ранее в отставку подал премьер Франции Себастьян Лекорню, однако через несколько дней его вновь назначили главой правительства страны, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Монголии ушел в отставку
- В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
- Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
- Над территорией России сбили 61 беспилотник ВСУ
- Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
- СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
- Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
- Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии
- СМИ: После разговора с Путиным критический тон Трампа изменился
- Адвокат экс-генерала Попова рассказал, будет ли он работать в колонии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru