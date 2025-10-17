Москва выбирается из «мешка полярного холода», поэтому автомобилистам пока рано менять летнюю резину на шипованную, несмотря на первые тревожные звоночки, заявил в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, машины уже попадают в «блюдце гололедицы», однако пока это единичные случаи.