«Железные когти и блюдце гололедицы»: Тишковец объяснил, когда менять резину
Снег выпадет в конце ноября, а в октябре можно поставить «липучку», хотя в Москве потеплеет, сказал в эфире НСН Евгений Тишковец.
Москва выбирается из «мешка полярного холода», поэтому автомобилистам пока рано менять летнюю резину на шипованную, несмотря на первые тревожные звоночки, заявил в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, машины уже попадают в «блюдце гололедицы», однако пока это единичные случаи.
«Накануне в Подмосковье уже случилось достаточно серьезное ДТП, которое собрало около 15 машин. Говорят, что кто-то из них попал на блюдце гололедицы, потому что были заморозки до минус 1 градуса. Выпавшая накануне небесная влага где-то подмерзла и превратилась в тонкую корку льда. Звоночек прозвучал, но это не значит, что теперь каждый день у нас будет такая история. Более того, мы выбираемся из мешка полярного холода, в котором пребывали несколько последних дней. Температура была ниже нормы середины октября, но начиная с пятницы ситуация начнет кардинально меняться. Среднесуточная температура начнет стремительно расти и установится на уровне плюс 5 градусов, даже чуть выше. В пятницу будет от 8 до 11 градусов тепла, при такой температуре переобуваться не имеет смысла. В выходные ситуация будет примерно такая же. Что касается прогнозов до конца октября, преобладать будут положительные температуры», - сказал синоптик
Он разъяснил, что делать в такой ситуации автомобилистам.
«У кого есть "липучка", уже в эти выходные можно переобуться на всякий пожарный, а что касается "железных когтей", тут я бы все-таки подождал до ноября, потому что сейчас рано и не очень разумно ездить по асфальту на такой резине. Метеорологическая зима наступает у нас не раньше 10 ноября, а с учетом прогнозов, где-то в середине ноября произойдет устойчивый переход через ноль к отрицательным температурам. Подмораживать до слабого минуса будет с начала ноября, а снег появится только в конце месяца. Так что с шипованной резиной лучше подождать до ноября и потихонечку ее сменить, не создавая ажиотажа», - заключил собеседник НСН.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее говорил «Радиоточке НСН», что при температуре ниже плюс пяти градусов ухудшается эластичность летней резины, увеличивается тормозной путь и возникают другие проблемы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке БПЛА в Крыму получили повреждения электроподстанции
- Путин и Трамп удивили приехавшего в США за «Томагавками» Зеленского
- Премьер Монголии ушел в отставку
- В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
- Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
- Над территорией России сбили 61 беспилотник ВСУ
- Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
- СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
- Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
- Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru