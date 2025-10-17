При атаке БПЛА в Крыму получили повреждения электроподстанции

Несколько электроподстанций на территории Крыма повреждены после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На данный момент идут восстановительные работы», - написал руководитель республики в Telegram-канале.

Власти позже сообщат о времени окончания ремонтных работ и подаче электричества.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 17 октября над Крымом сбили 32 беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

