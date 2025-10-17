При атаке БПЛА в Крыму получили повреждения электроподстанции
17 октября 202508:56
Несколько электроподстанций на территории Крыма повреждены после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«На данный момент идут восстановительные работы», - написал руководитель республики в Telegram-канале.
Власти позже сообщат о времени окончания ремонтных работ и подаче электричества.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 17 октября над Крымом сбили 32 беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке БПЛА в Крыму получили повреждения электроподстанции
- Путин и Трамп удивили приехавшего в США за «Томагавками» Зеленского
- Премьер Монголии ушел в отставку
- В Казахстане 19-летний футболист умер после матча
- Суд в ФРГ захотел конфисковать более 720 млн евро у российского банка
- Над территорией России сбили 61 беспилотник ВСУ
- Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
- СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане
- Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
- Юрист считает, что Пугачеву могут лишить званий и доплат к пенсии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru