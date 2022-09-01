«Лучше синица в руках»: Основатель SuperJob предупредил о росте безработицы

Накануне «Известия» со ссылкой на Роструд сообщили, что после начала спецоперации на Украине свою деятельность в России приостановили 3 тысячи иностранных компаний, 527 компаний уже ликвидированы. При этом число сотрудников, находящихся в простое, к июлю выросло в три раза – до 125,5 тысячи человек. Алексей Захаров отметил, что на крупных предприятиях массовых увольнений точно не ожидается.

«Пока никаких предпосылок к тому, что произойдут какие-то резкие изменения на рынке труда, нет. Здесь мы совпадаем с данными Минтруда, что не часто бывает. Рынок труда очень вялый, он сейчас растормаживается сезонно: люди возвращаются из отпусков, с дач. Соответственно, в любом случае осенью мы увидим некий рост регистрируемой безработицы, потому что до сих пор она находилась чуть ли не на исторически минимальном уровне. Но мы видим, что люди сейчас неохотно меняют работу, это легко объясняется: в любой кризис лучше синица в руках, чем журавль в небе. Если у людей есть хоть какая-то работа, они не хотят ее менять, пока не наступит существенная определенность. Какой-то мы увидим рост безработицы, но не взрывной всплеск», - сказал Захаров.

По его словам, закрытия крупных предприятий ждать также не приходится. Основатель SuperJob объяснил, что государство выделяет на программы содействия занятости от 50 до 100 млрд рублей, что позволяет обеспечивать крупные предприятия деньгами на зарплату.