«С вызовами справимся»: В Госдуме предлагают россиянам в простое пройти переобучение

Собеседница «Радиоточки НСН» также напомнила, что россияне могут пройти переобучение и освоить новую профессию, поскольку иностранные компании могут и не вернуться. Заявку можно оставить на портале «Работа России».

«Мы понимаем, что иностранные компании могут не вернуться, хотя они всеми способами ищут возможность остаться, к примеру, передав по франшизе, передав полномочия российским предпринимателям, все знают историю McDonald’s. Но, если кто-то не вернется, то работники имеют возможность повысить свою профессиональную привлекательность на рынке труда пройдя переобучение, в том числе дистанционно. Я уверена, что мы справимся с этими вызовами - и справляемся, потому что у нас показатели занятости превышают даже допандемийные. Возможность перевода из иностранных в российские компании тоже существует, поскольку зарубежные фирмы передают свои права нашим преемникам», - отметила Бессараб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 200 тысяч россиян в ближайшем квартале могут стать безработными.

