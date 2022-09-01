«С вызовами справимся»: В Госдуме предлагают россиянам в простое пройти переобучение

Повысить свою профессиональную привлекательность на рынке труда россияне могут через переобучение, сказала НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Работники, находящиеся в простое из-за ухода иностранных компаний, могут пройти переобучение и повысить свою привлекательность на рынке труда, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее «Известия» со ссылкой на Роструд сообщили, что после начала спецоперации на Украине свою деятельность в России приостановили 3 тысячи иностранных компаний, 527 компаний уже ликвидированы. Число сотрудников, находящихся в простое, к июлю выросло в три раза – до 125,5 тысячи человек. Бессараб считает, что правительством приняты эффективные меры для недопущения роста безработицы.

«Предложенные меры – эффективны, их надо поддерживать вложением средств. Для работников, находящихся в простое, предусмотрена выплата 2/3 зарплаты, также есть возможность параллельной работы у другого работодателя с сохранением стажа. Можно занятья социально-общественными работами и получать дополнительно зарплату в размере МРОТ», - сказала Бессараб.
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Собеседница «Радиоточки НСН» также напомнила, что россияне могут пройти переобучение и освоить новую профессию, поскольку иностранные компании могут и не вернуться. Заявку можно оставить на портале «Работа России».

«Мы понимаем, что иностранные компании могут не вернуться, хотя они всеми способами ищут возможность остаться, к примеру, передав по франшизе, передав полномочия российским предпринимателям, все знают историю McDonald’s. Но, если кто-то не вернется, то работники имеют возможность повысить свою профессиональную привлекательность на рынке труда пройдя переобучение, в том числе дистанционно. Я уверена, что мы справимся с этими вызовами - и справляемся, потому что у нас показатели занятости превышают даже допандемийные. Возможность перевода из иностранных в российские компании тоже существует, поскольку зарубежные фирмы передают свои права нашим преемникам», - отметила Бессараб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 200 тысяч россиян в ближайшем квартале могут стать безработными.

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ФОТО: РИА Новости
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