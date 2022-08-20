Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы

По мнению представителей ФНПР, это позволит защитить россиян от потери дохода из-за потери работы, задержки зарплаты или переходе на неполный рабочий день.

Профсоюзы изложили инициативу в обращении к Минтруду.

Разработчики предполагают, что страховка будет обязательной для всех сфер предпринимательства, включая самозанятость.

Ранее стало известно, что в России под угрозой увольнения находится 310 тысяч человек. За последний месяц эта цифра снизилась на 5%, но в Минтруде ждут проблем с безработицей уже к концу года.

