Профсоюзы хотят ввести страхование россиян от безработицы
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести новый вид обязательного страхования работающих россиян. Предполагается, что выплаты будут формироваться за счет отчислений от НДФЛ, сообщает РБК.
По мнению представителей ФНПР, это позволит защитить россиян от потери дохода из-за потери работы, задержки зарплаты или переходе на неполный рабочий день.
Профсоюзы изложили инициативу в обращении к Минтруду.
Разработчики предполагают, что страховка будет обязательной для всех сфер предпринимательства, включая самозанятость.
Ранее стало известно, что в России под угрозой увольнения находится 310 тысяч человек. За последний месяц эта цифра снизилась на 5%, но в Минтруде ждут проблем с безработицей уже к концу года.
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