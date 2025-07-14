Лучше постарше: Организатор свадеб рассказала, кто является лучшим клиентом
Возрастные пары и те, кто вступают в брак не впервые, являются более приятными клиентами, чем молодежь, заявила НСН Евгения Лейбман.
Молодежь не может в полной мере организовать свадьбу без помощи родителей, а это приводит к конфликтам. Более возрастные пары знают, чего хотят, поэтому с ними проще работать, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в разговоре с НСН.
Средний возраст российских увеличился за пять лет на 2,4 года. Это следует из данных информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС». Эксперты подсчитали, что средний возраст женихов в 2021 году составлял 32,8 года, а к 2025 году вырос до 35,2 лет. Возраст невест также увеличился за этот период — с 30,7 до 33,1 года. Лейбман отметила, что эта статистика не является на 100% объективной, поскольку стоит уточнять, а в первый ли раз россияне женятся?
«Следует уточнять возраст заключения брака, поскольку часто многие люди вступают во второй союз в зрелом возрасте, уже после того, как развелись. Сейчас куда больше стало подобных ситуаций, чем раньше. Возраст вступления в брак вырос, но статистика не учитывает, первый ли это или второй-третий. В советское время не было принято расходиться, а если так и делали, то редко женились снова. На моей практике на свадьбу приходят либо очень молодые пары, которые вышли прямо со школы, либо те, кто очень осмысленно приходит к этому решению после 10-11 лет отношений», — подчеркнула она.
Свадебный организатор также назвала самых предпочтительных клиентов.
«Самые лучшие пары — это те, которые были в браке, потому что для них не важен цвет ленточек или что будет в банкетном меню. Они знают, чего хотят и собираются в кругу с близкими. Чаще всего у людей постарше меньше гостей, я делала даже свадьбу с всего лишь двумя гостями. Они не захотели никого больше видеть, это было очень прикольно. Персонала, фотографов, видеографов, водителей было куда больше, чем виновников торжества, и все классно прошло. С молодыми все сложнее, потому что они уделяют большое внимание неважным деталям, а если они довольно юные, то банкет оплачивают родители, которые приходят поженить детей. Здесь начинаются споры и нюансы, что обязательно или нет, совсем разный взгляд у поколений, поэтому возникают сложности», — заключила она.
Ранее Лейбман рассказала НСН, что россияне устали от традиционных свадеб.
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