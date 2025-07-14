Молодежь не может в полной мере организовать свадьбу без помощи родителей, а это приводит к конфликтам. Более возрастные пары знают, чего хотят, поэтому с ними проще работать, рассказала организатор свадеб Евгения Лейбман в разговоре с НСН.

Средний возраст российских увеличился за пять лет на 2,4 года. Это следует из данных информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС». Эксперты подсчитали, что средний возраст женихов в 2021 году составлял 32,8 года, а к 2025 году вырос до 35,2 лет. Возраст невест также увеличился за этот период — с 30,7 до 33,1 года. Лейбман отметила, что эта статистика не является на 100% объективной, поскольку стоит уточнять, а в первый ли раз россияне женятся?