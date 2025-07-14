Союз потребителей выступил против полного перехода на цифровые проверки
Полностью перейти на цифровые проверки не получится — в частности, невозможно это сделать в продовольственной сфере, где нарушения безопасности продукции порой достигают вопиющих масштабов, сказал НСН Алексей Койтов.
Дистанционные проверки должны преследовать цель предупредить нарушения, разъяснить предпринимателям, что необходимо исправить, однако абсолютное большинство вопросов так решить не удастся — например, невозможно дистанционными проверками навести порядок в продовольственной отрасли. Об этом НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Минтруд предложил заменить очные проверки бизнеса цифровыми. Об этом сообщило издание «Известия». Это будет касаться только производств невысокого риска — например, сферы торговли или консалтинга. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Это должно снизить временные и денежные затраты компаний. Однако есть риск, что переход в онлайн негативно скажется на правах работников, так как проверки станут менее тщательными. На плановые визиты сейчас действует мораторий, но президент поручил его снять и разработать рискориентированный подход. По мнению Койтова, очных проверок не хватает в продовольственной сфере, где дистанционные проверки вряд ли возможны.
«У нас уже который год действует мораторий на проверки, который с этого года стал постоянным, исключения из него достаточно редки. Это угроза безопасности государства, причинения вреда здоровью населения и некоторые другие случаи. С точки зрения потребителя, проверки Минтруда не так важны. Они скорее про бизнес, про интересы работников, про их правильное оформление, начисление налогов, «белую» зарплату, то есть про то, что напрямую потребителя не касается. Хотя мы понимаем, что любое предприятие, которое оказывает услуги или продает потребительские товары, если у него не все хорошо с внутренней “кухней”, может нарушить и права потребителя. В частности, очного контрольного надзора (провести дистанционные проверки там вряд ли возможно) требует продовольственная сфера, где треть товаров нарушает обязательные условия техрегламента. Регулярно появляются новости об отравлениях. Роспотребнадзор, получив информацию о потенциальной угрозе, должен обратиться в прокуратуру, получить согласование проверки, однако там количество отказов доходит до 90% случаев. В продовольственной сфере надо либо проводить более тщательные проверки, либо действовать по китайской модели, где за подобные преступления принимаются самые жесткие меры (в Китае — вплоть до расстрела). В этом случае, наверное, многие бы задумались», — сказал Койтов.
Вместе с тем собеседник НСН допустил, что в ряде случаев переход на дистанционные проверки вполне оправдан.
«Если речь идет о тех вопросах, которые можно проверить визуальным методом в дистанционном формате, то зачем нагружать бизнес излишней тратой времени, отвлекать от непосредственной работы сотрудников соответствующего ведомства. Я не вижу проблем в этом, если это не нарушает качества проверки. У нас контрольно-надзорная деятельность находится в переходном состоянии от реактивно контроля на проактивный (на профилактику). Подозреваю, что дистанционные проверки должны преследовать цель предупреждать нарушения, разъяснять что-то. Предприниматели зачастую не знают всех требований, если в ходе такого контакта им что-то разъясняют, если они исправляют нарушения и потом проводят самоконтроль, это хорошо. Однако абсолютное большинство вопросов так проверить нельзя (единственное исключение — самообследование, внутренний аудит, который был введен еще до пандемии, эта история во многих случаях может быть реализована дистанционно)», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что необходимо полностью отменить мораторий на проверку торговцев табаком и алкоголем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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