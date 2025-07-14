Дистанционные проверки должны преследовать цель предупредить нарушения, разъяснить предпринимателям, что необходимо исправить, однако абсолютное большинство вопросов так решить не удастся — например, невозможно дистанционными проверками навести порядок в продовольственной отрасли. Об этом НСН заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Минтруд предложил заменить очные проверки бизнеса цифровыми. Об этом сообщило издание «Известия». Это будет касаться только производств невысокого риска — например, сферы торговли или консалтинга. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Это должно снизить временные и денежные затраты компаний. Однако есть риск, что переход в онлайн негативно скажется на правах работников, так как проверки станут менее тщательными. На плановые визиты сейчас действует мораторий, но президент поручил его снять и разработать рискориентированный подход. По мнению Койтова, очных проверок не хватает в продовольственной сфере, где дистанционные проверки вряд ли возможны.