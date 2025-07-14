СМИ: США готовы продать НАТО ракеты и снаряды для передачи Украине
США рассматривают возможность продажи государствам-членам НАТО различных видов вооружения, которое впоследствии может быть передано Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, речь идет о продаже ракет малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также артиллерийских снарядов для гаубиц. Эти поставки могут дополнить ранее озвученные планы по передаче систем ПВО Patriot.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что отдельные страны НАТО передадут Киеву уже имеющиеся у них батареи Patriot, а Вашингтон компенсирует эти потери новыми поставками.
Американский лидер также подчеркивал, что в соответствии с соглашением, достигнутым на июньском саммите альянса, США поставляют оружие НАТО, а альянс возмещает его полную стоимость. Трамп уточнял, что новая схема финансирования должна существенно ускорить военную поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru