СМИ: США готовы продать НАТО ракеты и снаряды для передачи Украине

США рассматривают возможность продажи государствам-членам НАТО различных видов вооружения, которое впоследствии может быть передано Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, речь идет о продаже ракет малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также артиллерийских снарядов для гаубиц. Эти поставки могут дополнить ранее озвученные планы по передаче систем ПВО Patriot.