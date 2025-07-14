СМИ: США готовы продать НАТО ракеты и снаряды для передачи Украине

США рассматривают возможность продажи государствам-членам НАТО различных видов вооружения, которое впоследствии может быть передано Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, речь идет о продаже ракет малой и средней дальности класса «воздух-воздух», а также артиллерийских снарядов для гаубиц. Эти поставки могут дополнить ранее озвученные планы по передаче систем ПВО Patriot.

Трамп: НАТО закупит у США оружие на миллиарды для помощи Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что отдельные страны НАТО передадут Киеву уже имеющиеся у них батареи Patriot, а Вашингтон компенсирует эти потери новыми поставками.

Американский лидер также подчеркивал, что в соответствии с соглашением, достигнутым на июньском саммите альянса, США поставляют оружие НАТО, а альянс возмещает его полную стоимость. Трамп уточнял, что новая схема финансирования должна существенно ускорить военную поддержку Украины, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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