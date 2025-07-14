США назвали лишними в вопросе Зангезурского коридора

Возможное участие США в реализации Зангезурского коридора может привести к резкому изменению баланса сил на Южном Кавказе и осложнить ситуацию в регионе. Об этом газете «Известия» заявил востоковед и специалист по Кавказу Станислав Тарасов.

Он напомнил, что Вашингтон не имеет отношения к проекту транспортного коридора, обсуждаемому между странами региона. По его словам, ключевую роль в обеспечении логистических связей ранее играла Россия, которая выступала посредником после завершения второй карабахской войны.