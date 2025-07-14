США назвали лишними в вопросе Зангезурского коридора

Возможное участие США в реализации Зангезурского коридора может привести к резкому изменению баланса сил на Южном Кавказе и осложнить ситуацию в регионе. Об этом газете «Известия» заявил востоковед и специалист по Кавказу Станислав Тарасов.

Он напомнил, что Вашингтон не имеет отношения к проекту транспортного коридора, обсуждаемому между странами региона. По его словам, ключевую роль в обеспечении логистических связей ранее играла Россия, которая выступала посредником после завершения второй карабахской войны.

Эрдоган считает открытие Зангезурского коридора стратегическим событием

Тарасов отметил, что проект вызывает обеспокоенность у Ирана, для которого этот маршрут остается единственным сухопутным выходом в сторону Европы. Появление США в этом узле, по мнению эксперта, будет воспринято Тегераном как провокация и попытка нарушить стратегический проект «Север — Юг», проходящий через Азербайджан в сторону Индийского океана.

По его словам, возможный контроль США над Зангезурским направлением может также рассматриваться как стремление ограничить транспортные интересы Москвы и усилить давление на Иран. Тарасов расценил заявление посла США в Турции Томаса Баррака о возможном участии Вашингтона в коридоре как провокационное, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СШААзербайджанАрмения

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