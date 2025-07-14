Ранее газета The New York Times опубликовала интервью с Пригожиным, в котором продюсер рассказал о предложении правительства Канады, которое он отверг. Пригожин поделился, чего именно пытались добиться от него канадцы.

«Мы вступили в полемику с предыдущим правительством и МИД Канады, наняли адвокатов и попытались попросить их объяснить наше попадание в санкционные списки. В течение двух лет мы находимся в переписке. Казалось бы, два письма, надо на них ответить. И последний ответ был очень смешной. Первой причиной они назвали то, что Валерия выступала на Красной площади. Это "сильный" аргумент. А второе: они мне сказали, что "Вы бы точно не попали в списки, если бы не отрицали телефонный разговор, где все было так, как надо. А раз Вы опровергли, что это не Вы были на записи, которая стала всем известна, то и живите с этим», - рассказал продюсер.

Он также объяснил, почему согласился на интервью с журналистом The New York Times.

«Это известное издание, они не у каждого берут интервью. Они два года охотились за интервью со мной, и мне показалось, что это окно возможностей, чтобы попытаться объяснить ситуацию, в том числе то, как себя Канада ведет по отношению к людям, нарушая принципы демократии, свободы слова и свободы передвижения. Мне хотелось, чтобы на другом континенте услышали нашу точку зрения», - заключил собеседник НСН.

Вместе с тем он отметил, что с новым правительством Канады «переписку еще не начинали».

Весной 2023 года в Сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в котором звучит критика российских властей. Продюсер назвал эту запись фейком. В июле 2023 года Канада ввела санкции в отношении Пригожина и его супруги, певицы Валерии, напоминает «Радиоточка НСН».

