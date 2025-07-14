«Телефонный разговор!»: Пригожин раскрыл детали несостоявшейся «сделки» с Канадой
Канада объяснила введение санкций концертом Валерии на Красной площади и опровержением телефонного разговора, где все было «так, как им надо», сказал в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН раскрыл детали переписки с властями Канады, в которой правительство страны предлагало ему сделку: отказ от введения санкций против него в обмен на публичную критику спецоперации.
Ранее газета The New York Times опубликовала интервью с Пригожиным, в котором продюсер рассказал о предложении правительства Канады, которое он отверг. Пригожин поделился, чего именно пытались добиться от него канадцы.
«Мы вступили в полемику с предыдущим правительством и МИД Канады, наняли адвокатов и попытались попросить их объяснить наше попадание в санкционные списки. В течение двух лет мы находимся в переписке. Казалось бы, два письма, надо на них ответить. И последний ответ был очень смешной. Первой причиной они назвали то, что Валерия выступала на Красной площади. Это "сильный" аргумент. А второе: они мне сказали, что "Вы бы точно не попали в списки, если бы не отрицали телефонный разговор, где все было так, как надо. А раз Вы опровергли, что это не Вы были на записи, которая стала всем известна, то и живите с этим», - рассказал продюсер.
Он также объяснил, почему согласился на интервью с журналистом The New York Times.
«Это известное издание, они не у каждого берут интервью. Они два года охотились за интервью со мной, и мне показалось, что это окно возможностей, чтобы попытаться объяснить ситуацию, в том числе то, как себя Канада ведет по отношению к людям, нарушая принципы демократии, свободы слова и свободы передвижения. Мне хотелось, чтобы на другом континенте услышали нашу точку зрения», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем он отметил, что с новым правительством Канады «переписку еще не начинали».
Весной 2023 года в Сети появилась аудиозапись якобы телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым, в котором звучит критика российских властей. Продюсер назвал эту запись фейком. В июле 2023 года Канада ввела санкции в отношении Пригожина и его супруги, певицы Валерии, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае бывшего замминистра приговорили к смертной казни за коррупцию
- «Сердечки, а не победа»: Участница «Интервидения» от Белоруссии об ожиданиях от конкурса
- Ребенок и мужчина пострадали при атаке дронов в Белгородской области
- СМИ: США готовят поставку вооружений НАТО на $10 миллиардов для помощи Украине
- «Телефонный разговор!»: Пригожин раскрыл детали несостоявшейся «сделки» с Канадой
- США назвали лишними в вопросе Зангезурского коридора
- Союз потребителей выступил против полного перехода на цифровые проверки
- СМИ: США готовы продать НАТО ракеты и снаряды для передачи Украине
- «Забирают у соседей»: В России объяснили замедление интернета от «Ростелекома»
- Ровня Пугачевой? Березин пояснил, почему назвал Антонова богатейшим артистом России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru